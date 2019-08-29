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Одному з нардепів не видають посвідчення

Одному з нардепів не видають посвідчення

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 серпня. УНН. Самовисуванцю Сергію Рудику, який здобув перемогу на одному з виборчих округів у Черкаській області, не видають посвідчення народного депутата України, передає кореспондент УНН.

Сергію Рудику відмовили у видачі постійного посвідчення народного депутата, яке нові парламентарі отримують після підписання тексту присяги.

Формально підставою став нібито лист, що надійшов від апарату Центральної виборчої комісії, що надійшов до Апарату Верховної Ради. Про цей лист повідомив Перший заступник Керівника Апарату - керуючий справами Петро Боднар.

Рудик продемонстрував тимчасове посвідчення народного депутат ВР 9 скликання, отримане від Центральної виборчої комісії.

"Ви можете навіть на сайті ЦВК подивитися – є відкрита інформація", - сказав Рудик, маючи на увазі, що навіть на сайті ЦВК він значиться в числі обраних нардепів.

Сергій Рудик, відповідно до офіційних даних, здобув перемогу на ОВО №198 у Черкаській області.

Раніше повідомлялося, що Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду України скасував протокол Центрвиборчкому про результати виборів в окрузі №198 на Черкащині, яким було визнано обраним народним депутатом самовисуванця Сергія Рудика.

Відповідне рішення суд ухвалив 24 серпня за позовом Наталії Д’яченко, кандидата у депутати по цьому округу від партії "Слуга народу".

Суд також зобов’язав ЦВК продовжити дії щодо встановлення результатів виборів в 198-му окрузі за результатами виконання рішень Шостого апеляційного адміністративного суду від 6 і 10 серпня, і Верховного суду від 12 серпня.

48-річний Сергій Рудик – чинний депутат Верховної Ради VIII скликання (у 2014 році також обраний від 198-го округу), колишній "свободівець".

Керував секретаріатом депутатської фракції ВО "Свобода" у Верховній Раді України (січень 2013 — квітень 2014), також був головою Державного агентства земельних ресурсів України (квітень – листопад 2014).

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