Цукерберг визнав помилки соціальної мережі Facebook

“Ми несемо відповідальність за захист ваших даних. І якщо ми не можемо цього зробити, значить ми не заслуговуємо на те, щоб надавати вам послуги. Я працював над тим, щоб зрозуміти, що ж насправді сталося... І щоб переконатися, що це не станеться знову. Але ми теж робимо помилки. Ще є багато чого, що треба зробити”, — зазначив він у дописі.

Проте що компанія ще в 2014 році вжила необхідних заходів, щоб витоку даних користувачів не відбулося.

Цукерберг заявив, що Facebook закрив доступ до будь-яких послуг для компанії Cambridge Analytica, яка і отримала доступ до даних 50 мільйонів користувачів, щоб дослідити їхні вподобання та пропонувати релевантну рекламу.

“Це було порушенням довіри між Коганом, Cambridge Analytica та Facebook. Але це також було порушення довіри між Facebook та людьми, які діляться з нами своїми даними та очікують захисту. Нам потрібно це виправити”, — заявив Марк Цукерберг.

Як повідомляв УНН, засновника соцмережі Facebook Марка Цукерберга запросили в Європейський парламент, щоб відзвітувати перед парламентарями з приводу скандалу з витоком даних Facebook.