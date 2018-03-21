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Цукерберг признал ошибки социальной сети Facebook

Цукерберг признал ошибки социальной сети Facebook

Киев  •  УНН

 • 9257 просмотра

КИЕВ. 21 марта. УНН. Основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг признал ошибки на фоне скандала об использовании личных данных 50 миллионов пользователей и вмешательства в последние президентские выборы США. Об этом сообщает УНН со ссылкой на персональную Facebook-страницу основателя и владельца компании.

“Мы несем ответственность за защиту ваших данных. И если мы не можем этого сделать, значит мы не заслуживаем того, чтобы предоставлять вам услуги. Я работал над тем, чтобы понять, что же произошло ... И чтобы убедиться, что это не произойдет снова. Но мы тоже делаем ошибки. Еще много чего, что нужно сделать”, — отметил он в заметке.

Однако что компания еще в 2014 году приняла необходимые меры, чтобы утечки данных пользователей не произошло.

Цукерберг заявил, что Facebook закрыл доступ к любым услугам для компании Cambridge Analytica, которая и получила доступ к данным 50 миллионов пользователей, чтобы исследовать их предпочтения и предлагать релевантную рекламу.

“Это было нарушением доверия между Коганом, Cambridge Analytica и Facebook. Но это также было нарушение доверия между Facebook и людьми, которые делятся с нами своими данными и ожидают защиты. Нам нужно это исправить”, — заявил Марк Цукерберг.

Как сообщал УНН, основателя соцсети Facebook Марка Цукерберга пригласили в Европейский парламент, чтобы отчитаться перед парламентариями по поводу скандала с утечкой данных Facebook.

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