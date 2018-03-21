Цукерберг признал ошибки социальной сети Facebook

“Мы несем ответственность за защиту ваших данных. И если мы не можем этого сделать, значит мы не заслуживаем того, чтобы предоставлять вам услуги. Я работал над тем, чтобы понять, что же произошло ... И чтобы убедиться, что это не произойдет снова. Но мы тоже делаем ошибки. Еще много чего, что нужно сделать”, — отметил он в заметке.

Однако что компания еще в 2014 году приняла необходимые меры, чтобы утечки данных пользователей не произошло.

Цукерберг заявил, что Facebook закрыл доступ к любым услугам для компании Cambridge Analytica, которая и получила доступ к данным 50 миллионов пользователей, чтобы исследовать их предпочтения и предлагать релевантную рекламу.

“Это было нарушением доверия между Коганом, Cambridge Analytica и Facebook. Но это также было нарушение доверия между Facebook и людьми, которые делятся с нами своими данными и ожидают защиты. Нам нужно это исправить”, — заявил Марк Цукерберг.

Как сообщал УНН, основателя соцсети Facebook Марка Цукерберга пригласили в Европейский парламент, чтобы отчитаться перед парламентариями по поводу скандала с утечкой данных Facebook.