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ЦРУ запустило онлайн-кампанію з вербування російських шпигунів

ЦРУ запустило онлайн-кампанію з вербування російських шпигунів

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 травня. УНН. Центральне розвідувальне управління США розпочало нову спробу, на їх думку, "безпрецедентної" можливості завербувати росіян, незадоволених війною в Україні та життям у росії. Розвідка створила сторінку у Telegram та опублікувала перше відео, повідомляє УНН з посиланням на CNN.

Деталі

Зазначається, що відео закінчується інструкціями, як анонімно та безпечно зв’язатися з ЦРУ. Відео також опубліковано в інших соціальних медіа-платформах, включаючи YouTube, Twitter, Instagram і Facebook. Співробітники ЦРУ, які беруть участь у проєкті, заявили, що повномасштабне вторгнення росії в Україну створило "історичну можливість, щоб росіяни прийшли до нас і надали інформацію, яка потрібна Сполученим Штатам". Це також сталося після попереднього вербування після початку вторгнення, який, за словами офіційних осіб, був успішним і "налагодив контакт".

Американські чиновники повідомили, що мета опублікованого відео - залучити групу росіян, у тому числі за кордоном, які можуть мати цінну інформацію, якою можуть поділитися. Зокрема, це особи, які "перебувають поза щоденним змаганням шпигун проти шпигуна" американських і російських служб безпеки та розвідувальних агентств. Посадовці розповіли, що багато з цих людей можуть не знати, як зв’язатися з ЦРУ, або не вважати, що вони володіють інформацією, що "представляє інтерес".

"Ми хотіли донести до росіян їхньою мовою, що ми знаємо, через що вони проходять", - сказав американський чиновник на умовах анонімності.

Співрозмовник CNN наполіг, що відео "зовсім не має на меті підпалити чи розпалювати хвилювання серед широких верств населення", де російський диктатор володимир путін все ще користується високим рівнем підтримки, а "націлене на демістифікацію процес зв'язку з ЦРУ". У ньому не згадується путін чи війна в Україні, частково тому, що це було б "зайвим", а також, як стверджується, воно спирається на "позачасові" теми, пише видання.

"На першому місці - Україна, але це більш-менш симптом чогось більшого. У росії завжди є люди, які ідентифікують себе з тим, що ми маємо тут сказати", - зазначив чиновник.

Посадовець відзначив, що якби остання спроба була "невдалою", ЦРУ "не намагалося б зробити чергову". Він відмовився повідомити подробиці, яких і скільки інформаторів вдалося завербувати за останні 15 місяців.

Нагадаємо

У лютому 2023 року в Берліні в ході операції під прикриттям викрили охоронця британського посольства, який шпигував на користь росії.

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