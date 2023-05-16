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ЦРУ запустило онлайн-кампанию по вербовке российских шпионов

Киев • УНН

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КИЕВ. 16 мая. УНН. Центральное разведывательное управление США начало новую попытку, по их мнению, "беспрецедентной" возможности завербовать россиян, недовольных войной в Украине и жизнью в россии. Разведка создала страницу в Telegram и опубликовала первое видео, сообщает УНН со ссылкой на CNN.

Детали

Отмечается, что видео заканчивается инструкциями, как анонимно и безопасно связаться с ЦРУ. Его также опубликовано на других социальных медиа-платформах, включая YouTube, Twitter, Instagram и Facebook. Сотрудники ЦРУ, участвующие в проекте, заявили, что полномасштабное вторжение россии в Украину создало "историческую возможность, чтобы россияне пришли к нам и предоставили информацию, которая нужна Соединенным Штатам". Это также произошло после предыдущей вербовки после начала вторжения, которая, по словам официальных лиц, была успешной и "наладила контакт".

Американские чиновники сообщили, что цель опубликованного видео - привлечь группу россиян, в том числе за рубежом, которые могут иметь ценную информацию, которой могут поделиться. В частности, это лица, которые "находятся вне ежедневного соревнования шпион против шпиона" американских и российских служб безопасности и разведывательных агентств. Чиновники рассказали, что многие из этих людей могут не знать, как связаться с ЦРУ, или не считать, что они владеют информацией, "представляющей интерес".

"Мы хотели донести до россиян на их языке, что мы знаем, через что они проходят", - сказал американский чиновник на условиях анонимности.

Собеседник CNN настоял, что видео "вовсе не имеет целью поджечь или разжигать волнения среди широких слоев населения", где российский диктатор владимир путин все еще пользуется высоким уровнем поддержки, а "нацелено на демистификацию процесс связи с ЦРУ". В нем не упоминается путин или война в Украине, отчасти потому, что это было бы "лишним", а также, как утверждается, оно опирается на "вневременные" темы, пишет издание.

"На первом месте - Украина, но это более или менее симптом чего-то большего. В россии всегда есть люди, которые идентифицируют себя с тем, что мы должны здесь сказать", - отметил чиновник.

Чиновник отметил, что если бы последняя попытка была "неудачной", ЦРУ "не пыталось бы сделать очередную". Он отказался сообщить подробности, каких и сколько информаторов удалось завербовать за последние 15 месяцев.

Напомним

В феврале 2023 года в Берлине в ходе операции под прикрытием разоблачили охранника британского посольства, который шпионил в пользу россии.

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