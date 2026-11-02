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ЦПК Шабуніна уникнув сплати майже 23 млн грн податків, задіявши 199 зарплатних ФОПів – нардеп

Київ • УНН

 • 230 перегляди

Данило Гетманцев заявив, що ЦПК через 199 ФОПів недоплатив 22,6 млн грн від початку повномасштабної війни.

ЦПК Шабуніна уникнув сплати майже 23 млн грн податків, задіявши 199 зарплатних ФОПів – нардеп
Віталій Шабунін

У 2025 році ЦПК Шабуніна недоплатив до бюджету 5,96 млн грн, а з початку повномасштабної війни – 22,6 млн грн. У схемі було задіяно 199 ФОПів на єдиному податку. Про це написав Голова фінансового комітету ВРУ, народний депутат України Данило Гетманцев, передає УНН.

"ЦПК недоплатив до бюджету із використанням схеми зарплатних ФОПів тільки у 2025 році 5,96 млн грн, а Віталій Шабунін особисто – 352,8 тис. грн. Чи не хочуть патріоти повернути мінімізовані податки армії, що з початку повномасштабки становлять 22,6 млн грн?" – зазначив він.

Загалом, зазначив голова фінансового комітету парламенту, для цього з вересня 2022 року ЦПК задіяв рахунки 199 ФОПів на єдиному податку.

"Ми роками боремося із недоброчесним бізнесом, який сплачує тіньові зарплати через ФОПів. Але тут хоча б мотивація зрозуміла – забезпечити додаткові переваги перед конкурентом, мінімізувати витрати і таке інше. А тут які мотиви, крім жадібного бажання отримувати більше грошей за рахунок недоотримання їх армією?" – наголосив він.

Народний депутат поставив низку запитань до антикорупціонерів щодо їхньої позиції та ставлення до цього донорів Центру протидії корупції.

"Віталій Шабунін і Дарина Каленюк голосно та безкомпромісно виступають за вічний антикор і вічну війну, отримує фінансування з-за кордону від міжнародних донорів. Чому патріотизм завершується там, де починається загальна ставка податку? Як на такий вид ухилення від оподаткування у воюючій країні дивляться донори? Чи ухилення від оподаткування з метою особистого збагачення – не та ж сама корупція, з якою борються активісти?" – підсумував Гетманцев.

Як повідомляв раніше ветеран російсько-української війни Володимир Бойко, ЦПК освоїв за роки повномасштабної війни 188 млн грн. Голова Центру Шабунін понад чотири роки рахувався на службі у ЗСУ, а згодом "списався" з неї через погіршення здоровʼя. Він, за інформацією Бойка, лише за час фіктивної служби в 207 окремому батальйоні ТрО отримав понад 900 тис. грн грошового забезпечення, додаткової винагороди за виконання бойових/спеціальних завдань і навіть "бойових".

Лілія Подоляк

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