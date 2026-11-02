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ЦПК Шабунина избежал уплаты почти 23 млн грн налогов, задействовав 199 зарплатных ФЛП, — нардеп

Киев • УНН

 • 4202 просмотра

Данило Гетманцев заявил, что ЦПК через 199 ФЛП недоплатил 22,6 млн грн с начала полномасштабной войны.

ЦПК Шабунина избежал уплаты почти 23 млн грн налогов, задействовав 199 зарплатных ФЛП, — нардеп
Виталий Шабунин

В 2025 году ЦПК Шабунина недоплатил в бюджет 5,96 млн грн, а с начала полномасштабной войны — 22,6 млн грн. В схеме были задействованы 199 ФЛП на едином налоге. Об этом написал председатель финансового комитета ВРУ, народный депутат Украины Даниил Гетманцев, передает УНН.

"ЦПК недоплатил в бюджет с использованием схемы зарплатных ФЛП только в 2025 году 5,96 млн грн, а Виталий Шабунин лично — 352,8 тыс. грн. Не хотят ли патриоты вернуть минимизированные налоги армии, которые с начала полномасштабной войны составляют 22,6 млн грн?" — отметил он.

Всего, отметил председатель финансового комитета парламента, для этого с сентября 2022 года ЦПК задействовал счета 199 ФЛП на едином налоге.

"Мы годами боремся с недобросовестным бизнесом, который выплачивает теневые зарплаты через ФЛП. Но здесь хотя бы мотивация понятна — обеспечить дополнительные преимущества перед конкурентом, минимизировать расходы и так далее. А здесь какие мотивы, кроме жадного желания получать больше денег за счет недополучения их армией?" — подчеркнул он.

Народный депутат задал ряд вопросов антикоррупционерам относительно их позиции и отношения к этому доноров Центра противодействия коррупции.

"Виталий Шабунин и Дарья Калинюк громко и бескомпромиссно выступают за вечный антикор и вечную войну, получают финансирование из-за рубежа от международных доноров. Почему патриотизм заканчивается там, где начинается общая ставка налога? Как на такой вид уклонения от налогообложения в воюющей стране смотрят доноры? Разве уклонение от налогообложения с целью личного обогащения — не та же самая коррупция, с которой борются активисты?" — подытожил Гетманцев.

Как ранее сообщал ветеран российско-украинской войны Владимир Бойко, ЦПК освоил за годы полномасштабной войны 188 млн грн. Председатель Центра Шабунин более четырех лет числился на службе в ВСУ, а впоследствии "списался" с нее из-за ухудшения здоровья. Он, по информации Бойко, только за время фиктивной службы в 207-м отдельном батальоне ТрО получил более 900 тыс. грн денежного обеспечения, дополнительного вознаграждения за выполнение боевых/специальных заданий и даже "боевых".

Лилия Подоляк

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