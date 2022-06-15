ЦПД при РНБО зібрав добірку нових фейків та маніпуляцій від росії

Деталі

1. В міноборони рф заявили: “на тлі військових поразок ... київський режим намагається зупинити ... здачу в полон своїх підрозділів загороджувальними загонами”, при цьому в МО рф повідомили, що “в Новомихайлівці (Донецька область) націоналісти розстріляли в спину українських військових, що відмовилися продовжувати бойові дії”.

2. російський депутат є.федоров пригрозив відкликати визнання незалежності кількох країн. Окрім Литви росія може скасувати визнання Латвії, Естонії та України: “це дозволить захиститися від зовнішніх загроз та виправить незаконний вихід із срср деяких країн”.

3. Колаборант-“керівник” окупованих територій Запорізької області в.рогов заявив: “банківська система (Запорізької області) вже інтегрована до рф ... грошові перекази та банківське обслуговування не відрізняється від жодного регіону росії”.

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