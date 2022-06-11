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Ворог поширює фейк про розміщення українського ППО на місці поховання померлих від чуми в Одесі

Ворог поширює фейк про розміщення українського ППО на місці поховання померлих від чуми в Одесі

Київ • УНН

 • 253808 перегляди

КИЇВ. 11 червня. УНН. росіяни поширюють неправдиву інформацію про розміщення в Одесі української ППО на місці масового поховання людей, які померли в 19-му столітті від чуми. Про це повідомив речник начальника Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук, повідомляє УНН.

Цитата

”Програючи війну в Україні, Росія намагається реабілітуватися в очах своїх громадян і підірвати імідж України на міжнародній арені, поширюючи все більш безглузді фейки. Черговий з них - про біологічну провокацію з боку Одеської ОВА та ЗСУ”, - заявив Братчук.

Мова йде про повідомлення міноборони рф, в якому йдеться про нібито розміщення комплексу протиповітряної оборони або його макету в густонаселеному районі Одеси - поблизу станції техобслуговування обласної швидкої допомоги, «де розташоване місце поховання жертв чуми». У повідомленні йдеться, що у разі удару росіян по цьому об’єкту, українська сторона має намір поширити інформацію про виникнення в Одесі біологічної небезпеки з вини рф. Ворог стверджує, що постраждають сотні мирних мешканців.

Братчук наголосив, що все це частина інформаційно-психологічної операції росії, метою якої є нагнітання панічних настроїв серед українців.

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”Ще одна мета - проведення ворогом інформаційно-психологічної операції та ”інформаційне алібі” для застосування зброї масового ураження в Україні”, - підкреслив Братчук.

Українські Національні Новини

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