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Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 63620 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 100311 просмотра

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"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 55654 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 74667 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ЦПИ при СНБО собрал подборку новых фейков и манипуляций от россии

ЦПИ при СНБО собрал подборку новых фейков и манипуляций от россии

Киев • УНН

 • 80936 просмотра

КИЕВ. 15 июня. УНН. Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины собрал вражеские фейки, манипуляции и дезинформационные вбросы, которые оккупанты сгенерировали в течение 14 июня, передает УНН.

Подробности

1. В минобороны рф заявили: “на фоне военных поражений ... киевский режим пытается остановить ... сдачу в плен своих подразделений заградительными отрядами”, при этом в МО рф сообщили, что “в Новомихайловке (Донецкая область) националисты расстреляли в спину украинских военных, что отказались продолжать боевые действия”.

2. русский депутат Е.Федоров пригрозил отозвать признание независимости нескольких стран. Кроме Литвы россия может отменить признание Латвии, Эстонии и Украины: “это позволит защититься от внешних угроз и исправит незаконный выход из СССР некоторых стран”.

3. Коллаборант-“руководитель” оккупированных территорий Запорожской области в.рогов заявил: “банковская система (Запорожская область) уже интегрирована в рф ... денежные переводы и банковское обслуживание не отличается от ни одного региона россии”.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Враг распространяет фейк о размещении украинского ПВО на месте захоронения умерших от чумы в Одессе.

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