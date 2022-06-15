ЦПИ при СНБО собрал подборку новых фейков и манипуляций от россии
Киев • УНН
КИЕВ. 15 июня. УНН. Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины собрал вражеские фейки, манипуляции и дезинформационные вбросы, которые оккупанты сгенерировали в течение 14 июня, передает УНН.
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1. В минобороны рф заявили: “на фоне военных поражений ... киевский режим пытается остановить ... сдачу в плен своих подразделений заградительными отрядами”, при этом в МО рф сообщили, что “в Новомихайловке (Донецкая область) националисты расстреляли в спину украинских военных, что отказались продолжать боевые действия”.
2. русский депутат Е.Федоров пригрозил отозвать признание независимости нескольких стран. Кроме Литвы россия может отменить признание Латвии, Эстонии и Украины: “это позволит защититься от внешних угроз и исправит незаконный выход из СССР некоторых стран”.
3. Коллаборант-“руководитель” оккупированных территорий Запорожской области в.рогов заявил: “банковская система (Запорожская область) уже интегрирована в рф ... денежные переводы и банковское обслуживание не отличается от ни одного региона россии”.
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