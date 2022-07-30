ЦПД при РНБО оприлюднив добірку нових фейків та маніпуляцій від Росії

Деталі

1. В МО рф заявили: «наразі є велика кількість військовослужбовців ЗСУ, які добровільно складають зброю, знаючи про гуманне ставлення до військовополонених, тому ця провокація [ракетний удар по СІЗО в Оленівці], скоєна з метою залякування військових і запобігання їх здачі в полон». Це дезінформація!

2. Російські пропагандисти сфальсифікували першу сторінку польського видання «Dziennik Wschodni» та опублікували її у соцмережах Facebook та у «ВКонтакте». На сфальшованій газетній сторінці пропагандисти розмістили матеріал під заголовком: «Зеленський поверне Україну Польщі». Це фейк!

3. ЗМІ рф повідомили, що на позиціях ЗСУ у с. Брестове знайдено рапорт щодо «великої кількості побічних ефектів від психотропних препаратів, якими забезпечуються ЗСУ». Зважаючи на контекст та велику кількість граматичних помилок, можна дійти висновку, що «документ» є фейковим. Це маніпуляція!