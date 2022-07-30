ЦПД при СНБО обнародовал подборку новых фейков и манипуляций от России
Киев • УНН
КИЕВ. 30 июля. УНН. Эксперты Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины собрали подборку фейков, манипуляций и дезинформационных вбросов, которые враг продуцировал в течение 29 июля, передает УНН.
Детали
1. В МО РФ заявили: «сейчас есть большое количество военнослужащих ВСУ, добровольно складывающих оружие, зная о гуманном отношении к военнопленным, поэтому эта провокация [ракетный удар по СИЗО в Оленовке], совершенная с целью запугивание военных и предотвращение их сдачи в плен». Это дезинформация!
2. Российские пропагандисты сфальсифицировали первую страницу польского издания «Dziennik Wschodni» и опубликовали ее в соцсетях Facebook и «ВКонтакте». На сфальсифицированной газетной странице пропагандисты разместили материал под заголовком: «Зеленский вернет Украину Польше». Это фейк!
3. СМИ РФ сообщили, что на позициях ВСУ в с. Брестовое найдено рапорт относительно «большого количества побочных эффектов от психотропных препаратов, которыми обеспечиваются ВСУ». Учитывая контекст и большое количество грамматических ошибок, можно сделать вывод, что «документ» является фейковым. Это манипуляция!