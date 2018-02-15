Цього року в Україні планують відремонтувати 4 тисячі кілометрів доріг
Київ • УНН
КИЇВ. 15 лютого. УНН. У планах Мінінфраструктури на 2018 рік відремонтувати більше 4 тисяч кілометрів доріг. Про це під час брифінгу повідомив міністр інфраструктури Володимир Омелян, передає кореспондент УНН.
“У 2018 році плануємо відремонтувати більше 4 тисяч кілометрів доріг. Щодо комунальних — будуть окремі показники” — зазначив він.
Водночас керівник “Укравтодору” Славомір Новак зазначив, що, згідно із планом фінансування дорожньої галузі на 2018 рік, на дороги спрямують більш як 44 млрд грн.
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“Згідно із планом фінансування дорожньої галузі на 2018 рік, на дороги спрямують більш як 44 млрд грн. Крім того, планується залучення додаткових коштів від міжнародних фінансових організацій. Завдяки цьому, загальна сума може сягнути понад 50 млрд грн”, — сказав він.
При цьому очільник “Укравтодору” уточнив, що більше половини ресурсів, 32,6 млрд грн, забезпечить Дорожній фонд, окремі інвестиційні проекти — 11 млрд грн, ще 6 млрд — митний експеримент.
“11,5 млрд спрямують на дороги місцевого значення, 3,4 млрд грн на експлуатацію, 18 млрд — на ремонт доріг державного значення, 250 млн грн спрямують за закупівлю нової автодорожньої техніки, в тому числі снігоприбиральної, крім того, 6 млрд необхідно виділити на погашення боргових зобов’язань”, — зауважив С.Новак.