В этом году в Украине планируют отремонтировать 4 тысячи километров дорог
Киев • УНН
КИЕВ. 15 февраля. УНН. В планах Мининфраструктуры на 2018 год отремонтировать более 4 тысяч километров дорог. Об этом во время брифинга сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян, передает корреспондент УНН.
“В 2018 году планируем отремонтировать более 4 тысяч километров дорог. По коммунальным — будут отдельные показатели”, — отметил он.
В то же время руководитель “Укравтодора” Славомир Новак отметил, что, согласно плану финансирования дорожной отрасли на 2018 год, на дороги направят более 44 млрд грн.
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“Согласно плану финансирования дорожной отрасли на 2018 год, на дороги направят более 44 млрд грн. Кроме того, планируется привлечение дополнительных средств от международных финансовых организаций. Благодаря этому, общая сумма может превысить 50 млрд грн”, - сказал он.
При этом глава “Укравтодора” уточнил, что больше половины ресурсов, 32,6 млрд грн, обеспечит Дорожный фонд, отдельные инвестиционные проекты — 11 млрд грн, еще 6 млрд — таможенный эксперимент.
“11,5 млрд направлены на дороги местного значения, 3,4 млрд грн в эксплуатацию, 18 млрд — на ремонт дорог государственного значения, 250 млн грн направят за закупку новой автодорожной техники, в том числе снегоуборочной, кроме того, 6 млрд необходимо выделить на погашение долговых обязательств”, - отметил С.Новак.