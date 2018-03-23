Цього року мінімальна зарплата має бути 4 тис. гривень - Президент
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Цього року мінімальна заробітна платня має бути не 3,7 тис. гривень, а 4 тис. гривень. Про це заявив Президент України Петро Порошенко, виступаючи у Луцьку, передає УНН.
“Цього року мінімальна заробітна платня має бути не 3,7 тис. гривень, а 4 тис. гривень. Середня заробітна платня має бути 10 тисяч гривень. І вартість робочої сили має бути конкурентоспроможною з Європейськими країнами”, — наголосив Президент.
Уряд все для цього зробив зі свого боку, зазначив Порошенко.
“Є всі умови, щоб перевести зарплатню з конвертів до виплат”, — додав він.
Нагадаємо, середня заробітна плата у вакансіях, які подаються до Держслужби зайнятості, складає лише 4,3 тисячі гривень, при рівні в майже 8 тисяч гривень за підсумками минулого року.