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Цього року мінімальна зарплата має бути 4 тис. гривень - Президент

Цього року мінімальна зарплата має бути 4 тис. гривень - Президент

Київ • УНН

 • 19098 перегляди

КИЇВ. 23 березня. УНН. Цього року мінімальна заробітна платня має бути не 3,7 тис. гривень, а 4 тис. гривень. Про це заявив Президент України Петро Порошенко, виступаючи у Луцьку, передає УНН.

“Цього року мінімальна заробітна платня має бути не 3,7 тис. гривень, а 4 тис. гривень. Середня заробітна платня має бути 10 тисяч гривень. І вартість робочої сили має бути конкурентоспроможною з Європейськими країнами”, — наголосив Президент.

Уряд все для цього зробив зі свого боку, зазначив Порошенко.

“Є всі умови, щоб перевести зарплатню з конвертів до виплат”, — додав він.

Нагадаємо, середня заробітна плата у вакансіях, які подаються до Держслужби зайнятості, складає лише 4,3 тисячі гривень, при рівні в майже 8 тисяч гривень за підсумками минулого року.

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