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США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 18591 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 23746 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 69268 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 77337 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 102232 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 109322 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 116631 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 133076 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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В этом году минимальная зарплата должна быть 4 тыс. гривен - Президент

В этом году минимальная зарплата должна быть 4 тыс. гривен - Президент

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КИЕВ. 23 марта. УНН. В этом году минимальная заработная плата должна быть не 3,7 тыс. гривен, а 4 тыс. гривен. Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко, выступая в Луцке, передает УНН.

"В этом году минимальная заработная плата должна быть не 3,7 тыс. гривен, а 4 тыс. гривен. Средняя заработная плата должна быть 10 тыс. гривен. И стоимость рабочей силы должна быть конкурентоспособной с европейскими странами", - подчеркнул Президент.

Правительство все для этого сделало со своей стороны, отметил Порошенко.

"Есть все условия, чтобы перевести зарплату из конвертов к выплатам", - добавил он.

Напомним, средняя заработная плата в вакансиях , которые подаются в Госслужбу занятости, составляет лишь 4,3 тысячи гривен, при уровне в почти 8 тыс. гривен по итогам прошлого года.

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