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ЦНС: росіяни вивезли з Луганщини 50 дітей до Дагестану під приводом "оздоровлення"

ЦНС: росіяни вивезли з Луганщини 50 дітей до Дагестану під приводом "оздоровлення"

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 травня. УНН. російські загарбники продовжують викрадати українських дітей. Цього разу з Луганщини вивезли 50 дітей до Дагестану без батьків, під приводом "оздоровлення", повідомляють у Центрі національного спротиву, предає УНН.

Цитата

"Дітей з Луганської області, без батьків, під приводом оздоровлення вивезли до республіканського центру “Солнєчний бєрєг”, що розташований у Дагестані. Організаторами крадіжки дітей є – “жіночий рух єдиної росії”, тобто представники партії владіміра путіна", - йдеться у повідомленні.

Деталі

У ЦНС пояснюють, що "в таких таборах діти піддаються ідеологічній обробці, де перед ними виступають пропагандисти, як нав’язують кремлівське бачення російського вторгнення в Україну".

При цьому, дітей в частих випадках не повертають батькам, якщо ті не приїжджають за ними особисто.

Нагадаємо

На тимчасово окупованих територіях росіяни примусово паспортизують дітей від 14 років, в іншому випадку погрожують позбавляти їх батьків батьківських прав.

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