ЦНС: росіяни вивезли з Луганщини 50 дітей до Дагестану під приводом "оздоровлення"
Київ • УНН
КИЇВ. 7 травня. УНН. російські загарбники продовжують викрадати українських дітей. Цього разу з Луганщини вивезли 50 дітей до Дагестану без батьків, під приводом "оздоровлення", повідомляють у Центрі національного спротиву, предає УНН.
Цитата
"Дітей з Луганської області, без батьків, під приводом оздоровлення вивезли до республіканського центру “Солнєчний бєрєг”, що розташований у Дагестані. Організаторами крадіжки дітей є – “жіночий рух єдиної росії”, тобто представники партії владіміра путіна", - йдеться у повідомленні.
Деталі
У ЦНС пояснюють, що "в таких таборах діти піддаються ідеологічній обробці, де перед ними виступають пропагандисти, як нав’язують кремлівське бачення російського вторгнення в Україну".
При цьому, дітей в частих випадках не повертають батькам, якщо ті не приїжджають за ними особисто.
Нагадаємо
На тимчасово окупованих територіях росіяни примусово паспортизують дітей від 14 років, в іншому випадку погрожують позбавляти їх батьків батьківських прав.