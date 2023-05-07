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ЦНС: россияне вывезли из Луганщины 50 детей в Дагестан под предлогом "оздоровления"

ЦНС: россияне вывезли из Луганщины 50 детей в Дагестан под предлогом "оздоровления"

Киев • УНН

 • 1079759 просмотра

КИЕВ. 7 мая. УНН. российские захватчики продолжают похищать украинских детей. На этот раз с Луганщины вывезли 50 детей в Дагестан, без родителей, под предлогом "оздоровления", сообщают в Центре национального сопротивления, передает УНН.

Цитата

"Детей из Луганской области, без родителей, под предлогом оздоровления вывезли в республиканский центр “Солнечный берег”, расположенный в Дагестане. Организаторами кражи детей является – “женское движение единой России”, то есть представители партии Владимира Путина", - говорится в сообщении.

Детали

В ЦНС объясняют, что "в таких лагерях дети подвергаются идеологической обработке, где перед ними выступают пропагандисты, навязывающие кремлевское видение российского вторжения в Украину".

При этом, детей в частых случаях не возвращают родителям, если те не приезжают за ними лично.

Напомним

На временно оккупированных территориях россияне принудительно паспортизируют детей от 14 лет, в противном случае угрожают лишать их родителей родительских прав.

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