ЦНС: россияне вывезли из Луганщины 50 детей в Дагестан под предлогом "оздоровления"

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"Детей из Луганской области, без родителей, под предлогом оздоровления вывезли в республиканский центр “Солнечный берег”, расположенный в Дагестане. Организаторами кражи детей является – “женское движение единой России”, то есть представители партии Владимира Путина", - говорится в сообщении.

Детали

В ЦНС объясняют, что "в таких лагерях дети подвергаются идеологической обработке, где перед ними выступают пропагандисты, навязывающие кремлевское видение российского вторжения в Украину".

При этом, детей в частых случаях не возвращают родителям, если те не приезжают за ними лично.

Напомним

На временно оккупированных территориях россияне принудительно паспортизируют детей от 14 лет, в противном случае угрожают лишать их родителей родительских прав.