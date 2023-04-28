ЦНС: кремль вважає, що колаборанти розкрадають кошти спрямовані на "відбудову регіонів"
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. кремль вважає, що колаборанти розкрадають кошти спрямовані на "відбудову" тимчасово окупованих українських регіонів. Про це повідомили у Центрі національного спротиву, пише УНН.
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"Москва почала перевірку витрат коштів, які спрямовані на "відбудову" Донеччини та Луганщини, адже окупанти вважають, що гроші розкрадають", - повідомляють у ЦНС.
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Як зазначається, до регіону прибули російські слідчі, які почали перевірку документації підрядників. Це може свідчити про невдоволення силовиками зростаючого впливу чеченського бойовика рамзана кадирова в регіоні.
По факту перевірка має на меті змінити грошові потоки й слугує попередженням для колаборантів перед місцевими виборами, які ворог планує провести у вересні.
У ЦНС нагадують, що раніше окупанти змінили “голову уряду” на тимчасово окупованій Донеччині. Замість віталія хоценка, якого відправили в омськ, “головою уряду” призначено чергового гастролера євгена солнцева, який з червня був заступником хоценка.
Завданням солнцева є позбавити кадирова впливу, та перехопити ініціативу у роботі з підрядниками, адже наразі московські еліти змагаються за право якнайшвидше освоїти кошти на “відновлення” територій.
Нагадаємо
У ЦНС повідомили, що в окупованому Криму росіяни проводять роботи з обладнання укриттів на випадок “загроз”.