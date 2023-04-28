ЦНС: кремль считает, что коллаборационисты разворовывают средства направленные на "восстановление регионов"
Киев • УНН
КИЕВ. 28 апреля. УНН. кремль считает, что коллаборационисты разворовывают средства, направленные на "восстановление" временно оккупированных украинских регионов. Об этом сообщили в Центре национального сопротивления, пишет УНН.
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"Москва начала проверку расходования средств, направленных на "восстановление" Донецкой области и Луганщины, ведь оккупанты считают, что деньги разворовывают", - сообщают в ЦНС.
Детали
Как отмечается, в регион прибыли российские следователи, которые начали проверку документации подрядчиков. Это может свидетельствовать о недовольстве силовиками растущего влияния чеченского боевика рамзана кадырова в регионе.
По факту проверка имеет целью изменить денежные потоки и служит предупреждением для коллаборационистов перед местными выборами, которые враг планирует провести в сентябре.
В ЦНС напоминают, что ранее оккупанты сменили “главу правительства” на территории временно оккупированной Донецкой области. Вместо виталия хоценко, которого отправили в омск, “главой правительства” назначен очередной гастролер евгений солнцев, который с июня был заместителем хоценко.
Задачей солнцева является лишить кадырова влияния, и перехватить инициативу в работе с подрядчиками, ведь сейчас московские элиты соревнуются за право как можно быстрее освоить средства на “восстановление” территорий.
Напомним
В ЦНС сообщили, что в оккупированном Крыму россияне проводят работы по оборудованию укрытий на случай “угроз”.