Ціни на житло у США зросли: на половину вищі, ніж до пандемії

У США зросли ціни на житло. Ціна будинку, проданого у вересні, становила 415 200 доларів, що на 2,1% більше, ніж минулого року, пише УНН з посиланням на CNBC.

Продажі будинків, що вже перебували у власності, у США, за даними Національної асоціації ріелторів, зросли на 1,5% у вересні порівняно з серпнем, сягнувши з урахуванням сезонності 4,06 млн одиниць у річному обчисленні. Це трохи менше, ніж прогнозували аналітики, але це найвищий показник за сім місяців.

Продажі зросли на 4,1% порівняно з вереснем минулого року.

У регіональному розрізі, у річному обчисленні, найвищі продажі були на Півдні та Північному Сході США. З серпня продаж був найвищим на Заході і навіть трохи знизився на Середньому Заході США - єдиному регіоні у країні, де спостерігалося зниження у місячному вимірі.

Цей підрахунок базується на даних про закриття угод, тому люди, швидше за все, укладали договори в липні та серпні, коли ставки за іпотекою знижувалися, але не були такими низькими, як зараз. Згідно з Mortgage News Daily, середня ставка за 30-річною іпотекою з фіксованою ставкою у США на початку липня становила 6,67%, а зараз становить 6,17%.

"Як і очікувалося, зниження ставок по іпотеці сприяє зростанню продажів житла, - заявив Лоуренс Юн, головний економіст Національної асоціації ріелторів (NAR). - Підвищення доступності житла також сприяє зростанню продажів".

Обсяг пропозиції продовжував зростати, збільшившись на 14% порівняно з минулим роком і сягнувши 1,55 млн одиниць нерухомості до кінця вересня. Цей показник, як і раніше, невисокий. За поточних темпів продажів пропозиція житла розрахована на 4,6 місяці. Шестимісячна пропозиція вважається збалансованою між покупцем і продавцем.

"Обсяг пропозиції відповідає п'ятирічному максимуму, хоча й залишається нижчим за допандемічний рівень, - додав Юн. - Багато домовласників фінансово забезпечено, що призводить до дуже малої кількості проблемної нерухомості та вимушених продажів. Ціни на житло продовжують зростати у більшості регіонів країни, що додатково сприяє загальному добробуту домогосподарств".

Як і раніше, обмежена пропозиція продовжує чинити тиск на ціни. Медіанна ціна будинку, проданого у вересні, становила 415 200 доларів США, що на 2,1% більше, ніж роком раніше, і це 27 місяць поспіль, коли спостерігається річне зростання. Ціни на 53% вищі, ніж до пандемії.

Продажі, як і раніше, демонструють найбільше зростання у верхньому ціновому сегменті ринку, ймовірно, через збільшення пропозиції в цій категорії. Продажі будинків вартістю понад 1 мільйон доларів США зросли на 20% порівняно з попереднім роком, тоді як продажі будинків вартістю менше 100 000 доларів США зросли трохи менш ніж на 3%.

Покупці, які вперше купують житло, отримують деяку вигоду, ймовірно, завдяки зниженню іпотечних ставок. На них припало 30% продажів у вересні порівняно з 26% роком раніше.

Близько 30% продажів було здійснено за готівку. Будинки залишаються на ринку довше - у середньому 33 дні порівняно з 28 днями роком раніше.

