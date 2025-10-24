$41.900.14
Графики отключений охватили 12 областей, рф атаковала энергетику в трех регионах
07:50 • 28493 просмотра
"Коалиция желающих" собирается в Лондоне для усиления давления на рф и поддержки Украины: о чем будут говорить
07:11 • 22754 просмотра
Украина готовится к погодным контрастам: дожди в субботу и потепление в воскресенье
Эксклюзив
06:00 • 42462 просмотра
Скандал в США из-за матча-латте: действительно ли популярный напиток провоцирует анемию
05:49 • 21305 просмотра
Трамп давит на Путина и Зеленского для прекращения войны - посол США при НАТО
24 октября, 00:17 • 17391 просмотра
ЕС перенес принятие решения о финансировании Украины на декабрь - Кошта
23 октября, 20:21 • 20674 просмотра
Лидеры ЕС отложили решение по замороженным российским активам для Украины
Эксклюзив
23 октября, 17:55 • 31331 просмотра
Экс-нардепа Кормышкину задержали правоохранители Молдовы
23 октября, 17:35 • 29759 просмотра
В пятницу в ряде регионов Украины будут действовать отключения: сколько очередей будут без "света"
Эксклюзив
23 октября, 14:19 • 29891 просмотра
Введение санкций против "роснефти" и "лукойла": эксперт объяснил, как это повлияет на мировой рынок нефти
Цены на жилье в США выросли: на половину выше, чем до пандемии

Киев • УНН

 • 298 просмотра

В сентябре медианная цена дома в США выросла на 2,1% до 415 200 долларов, что является 27-м месяцем подряд роста. Продажи существующих домов выросли на 1,5% по сравнению с августом, достигнув 4,06 млн единиц в годовом исчислении.

Цены на жилье в США выросли: на половину выше, чем до пандемии

В США выросли цены на жилье. Цена дома, проданного в сентябре, составила 415 200 долларов, что на 2,1% больше, чем в прошлом году, пишет УНН со ссылкой на CNBC.

Детали

Продажи домов, уже находившихся в собственности, в США, по данным Национальной ассоциации риелторов, выросли на 1,5% в сентябре по сравнению с августом, достигнув с учетом сезонности 4,06 млн единиц в годовом исчислении. Это немного меньше, чем прогнозировали аналитики, но это самый высокий показатель за семь месяцев.

Продажи выросли на 4,1% по сравнению с сентябрем прошлого года.

В региональном разрезе, в годовом исчислении, самые высокие продажи были на Юге и Северо-Востоке США. С августа продажи были самыми высокими на Западе и даже немного снизились на Среднем Западе США - единственном регионе в стране, где наблюдалось снижение в месячном измерении.

Этот подсчет основан на данных о закрытии сделок, поэтому люди, скорее всего, заключали договоры в июле и августе, когда ставки по ипотеке снижались, но не были такими низкими, как сейчас. Согласно Mortgage News Daily, средняя ставка по 30-летней ипотеке с фиксированной ставкой в США в начале июля составляла 6,67%, а сейчас составляет 6,17%.

"Как и ожидалось, снижение ставок по ипотеке способствует росту продаж жилья, - заявил Лоуренс Юн, главный экономист Национальной ассоциации риелторов (NAR). - Повышение доступности жилья также способствует росту продаж".

Объем предложения продолжал расти, увеличившись на 14% по сравнению с прошлым годом и достигнув 1,55 млн единиц недвижимости к концу сентября. Этот показатель, как и раньше, невысок. При текущих темпах продаж предложение жилья рассчитано на 4,6 месяца. Шестимесячное предложение считается сбалансированным между покупателем и продавцом.

"Объем предложения соответствует пятилетнему максимуму, хотя и остается ниже допандемического уровня, - добавил Юн. - Многие домовладельцы финансово обеспечены, что приводит к очень малому количеству проблемной недвижимости и вынужденных продаж. Цены на жилье продолжают расти в большинстве регионов страны, что дополнительно способствует общему благосостоянию домохозяйств".

Как и раньше, ограниченное предложение продолжает оказывать давление на цены. Медианная цена дома, проданного в сентябре, составляла 415 200 долларов США, что на 2,1% больше, чем годом ранее, и это 27 месяц подряд, когда наблюдается годовой рост. Цены на 53% выше, чем до пандемии.

Продажи, как и раньше, демонстрируют наибольший рост в верхнем ценовом сегменте рынка, вероятно, из-за увеличения предложения в этой категории. Продажи домов стоимостью более 1 миллиона долларов США выросли на 20% по сравнению с предыдущим годом, тогда как продажи домов стоимостью менее 100 000 долларов США выросли чуть менее чем на 3%.

Покупатели, впервые покупающие жилье, получают некоторую выгоду, вероятно, благодаря снижению ипотечных ставок. На них пришлось 30% продаж в сентябре по сравнению с 26% годом ранее.

Около 30% продаж было осуществлено за наличные. Дома остаются на рынке дольше - в среднем 33 дня по сравнению с 28 днями годом ранее.

Юлия Шрамко

Новости МираНедвижимость
Соединённые Штаты