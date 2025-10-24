Цены на жилье в США выросли: на половину выше, чем до пандемии

В США выросли цены на жилье. Цена дома, проданного в сентябре, составила 415 200 долларов, что на 2,1% больше, чем в прошлом году, пишет УНН со ссылкой на CNBC.

Детали

Продажи домов, уже находившихся в собственности, в США, по данным Национальной ассоциации риелторов, выросли на 1,5% в сентябре по сравнению с августом, достигнув с учетом сезонности 4,06 млн единиц в годовом исчислении. Это немного меньше, чем прогнозировали аналитики, но это самый высокий показатель за семь месяцев.

Продажи выросли на 4,1% по сравнению с сентябрем прошлого года.

В региональном разрезе, в годовом исчислении, самые высокие продажи были на Юге и Северо-Востоке США. С августа продажи были самыми высокими на Западе и даже немного снизились на Среднем Западе США - единственном регионе в стране, где наблюдалось снижение в месячном измерении.

Этот подсчет основан на данных о закрытии сделок, поэтому люди, скорее всего, заключали договоры в июле и августе, когда ставки по ипотеке снижались, но не были такими низкими, как сейчас. Согласно Mortgage News Daily, средняя ставка по 30-летней ипотеке с фиксированной ставкой в США в начале июля составляла 6,67%, а сейчас составляет 6,17%.

"Как и ожидалось, снижение ставок по ипотеке способствует росту продаж жилья, - заявил Лоуренс Юн, главный экономист Национальной ассоциации риелторов (NAR). - Повышение доступности жилья также способствует росту продаж".

Объем предложения продолжал расти, увеличившись на 14% по сравнению с прошлым годом и достигнув 1,55 млн единиц недвижимости к концу сентября. Этот показатель, как и раньше, невысок. При текущих темпах продаж предложение жилья рассчитано на 4,6 месяца. Шестимесячное предложение считается сбалансированным между покупателем и продавцом.

"Объем предложения соответствует пятилетнему максимуму, хотя и остается ниже допандемического уровня, - добавил Юн. - Многие домовладельцы финансово обеспечены, что приводит к очень малому количеству проблемной недвижимости и вынужденных продаж. Цены на жилье продолжают расти в большинстве регионов страны, что дополнительно способствует общему благосостоянию домохозяйств".

Как и раньше, ограниченное предложение продолжает оказывать давление на цены. Медианная цена дома, проданного в сентябре, составляла 415 200 долларов США, что на 2,1% больше, чем годом ранее, и это 27 месяц подряд, когда наблюдается годовой рост. Цены на 53% выше, чем до пандемии.

Продажи, как и раньше, демонстрируют наибольший рост в верхнем ценовом сегменте рынка, вероятно, из-за увеличения предложения в этой категории. Продажи домов стоимостью более 1 миллиона долларов США выросли на 20% по сравнению с предыдущим годом, тогда как продажи домов стоимостью менее 100 000 долларов США выросли чуть менее чем на 3%.

Покупатели, впервые покупающие жилье, получают некоторую выгоду, вероятно, благодаря снижению ипотечных ставок. На них пришлось 30% продаж в сентябре по сравнению с 26% годом ранее.

Около 30% продаж было осуществлено за наличные. Дома остаются на рынке дольше - в среднем 33 дня по сравнению с 28 днями годом ранее.

