11:17 • 10135 перегляди
Лавина трагедій: чому власники клініки Odrex не співпрацюють зі слідством?
08:37 • 12414 перегляди
МВФ назвав додаткові умови для нової програми з Україною на додачу до Бюджету-2026
Ексклюзив
5 грудня, 07:29 • 18963 перегляди
Інфаркт, згущення крові та діабет: чому енергетики небезпечні для підлітків
4 грудня, 20:25 • 32223 перегляди
Сили оборони уразили одне з найбільших хімічних підприємств рф - Генштаб
4 грудня, 19:56 • 42182 перегляди
Українська делегація сьогодні продовжить перемовини у США, завдання – отримати повну інформацію про те, що прозвучало в росії - Зеленський Video
4 грудня, 16:56 • 37166 перегляди
Чотири невідомих дрона рухалися по траєкторії польоту літака із Зеленським, коли він прямував до Ірландії - ЗМІ
Ексклюзив
4 грудня, 15:01 • 62311 перегляди
Відкликання медичної ліцензії Odrex ще не кінець: що має зробити МОЗ, аби зупинити “конвеєр трагедій”
4 грудня, 12:31 • 34385 перегляди
Лоукост-авіакомпанії планують повернення в Україну: FT дізналася, коли
Ексклюзив
4 грудня, 12:12 • 57233 перегляди
Догляд за шкірою взимку: поради дерматологині, які збережуть обличчя від сухості та подразнень
4 грудня, 12:01 • 24637 перегляди
ЗСУ стримують росіян у Покровську та Мирнограді, не даючи їм просунутися - Сирський
Ціни на нафту залишаються стабільними, WTI прямує до майже 2% зростання за тиждень

Київ • УНН

 • 24 перегляди

Ціни на нафту Brent та WTI незначно знизилися, залишаючись стабільними протягом тижня. Мирні переговори щодо війни рф проти України та очікування надлишку пропозиції впливають на ринок.

Ціни на нафту залишаються стабільними, WTI прямує до майже 2% зростання за тиждень

Ціни на нафту у п'ятницю залишалися стабільними, чому сприяли мирні переговори щодо війни рф проти України, що застопорилися, хоча зростання було нівельоване очікуваннями надлишку пропозиції, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Ціна на нафту марки Brent до 12:55 за Гринвічем (14:55 за Києвом) знизилася на 7 центів, або 0,1%, до 63,19 долара за барель. Ціна на американську нафту марки West Texas Intermediate знизилася на 10 центів, або 0,2%, до 59,57 доларів за барель.

Протягом тижня ціна на нафту марки Brent була загалом стабільною, а ціна на нафту марки WTI, як очікується, зросте приблизно на 1,7%, що стане другим тижневим зростанням поспіль.

"Сьогодні вона практично не змінилася, а цього тижня торгувався у вузькому діапазоні, - зазначив Тамас Варгас, аналітик нафтового ринку PVM. - Відсутність прогресу в українських мирних переговорах створює сприятливе тло, але, з іншого боку, стійкий видобуток ОПЕК служить ведмежим гальмом. Ці дві протиборчі сили роблять торгівлю, здавалося б, тихою".

Ринок також оцінює вплив можливого зниження ставки ФРС США та напруженості у відносинах із Венесуелою, які, за словами аналітиків, можуть призвести до зростання цін на нафту.

82% економістів, опитаних Reuters з 28 листопада по 4 грудня, очікують на зниження процентної ставки на 25 базисних пунктів наступного тижня. Зниження ставки стимулюватиме економічне зростання та попит на енергоносії.

"У перспективі чинники пропозиції залишаються у центрі уваги. Мирна угода з росією залучить на ринок більше барелів і, імовірно, зменшить ціни", - зазначив Ань Фам, старший дослідник LSEG.

"З іншого боку, будь-яке геополітичне загострення призведе до зростання цін. ОПЕК+ погодилася підтримувати видобуток на колишньому рівні до початку наступного року, що також надає деяку підтримку цінам", - сказав він.

Ринки також продовжували готуватися до можливого військового вторгнення США до Венесуели після того, як президент Дональд Трамп наприкінці минулого тижня заявив, що США "дуже скоро" почнуть вживати заходів щодо припинення діяльності венесуельських наркоторговців на суші, пише видання.

Трамп дав Мадуро тиждень на виїзд з Венесуели та закрив повітряний простір над країною - Reuters02.12.25, 05:29 • 9509 переглядiв

Rystad Energy у своїй замітці зазначила, що такий крок може поставити під загрозу видобуток нафти у Венесуелі в обсязі 1,1 мільйона барелів на добу, що в основному поставляється до Китаю.

Цього тижня зростання цін також було зумовлене провалом переговорів США в москві, під час яких не вдалося досягти суттєвого прориву у питанні війни в Україні, включаючи угоду про повернення російської нафти на ринок.

Ці фактори підтримували ціни, попри зростаючий профіцит пропозиції.

Саудівська Аравія знизила січневі ціни на нафту марки Arab Light для поставок до Азії до найнижчого рівня за п'ять років на тлі надлишку пропозиції, згідно з документом, з яким агентство Reuters ознайомилося в четвер.

Обсяги російської нафти в морі зросли на п'яту частину за три місяці - Bloomberg03.12.25, 10:11 • 3113 переглядiв

Юлія Шрамко

ЕкономікаНовини Світу