11:17 • 10121 просмотра
Лавина трагедий: почему владельцы клиники Odrex не сотрудничают со следствием?
08:37 • 12401 просмотра
МВФ назвал дополнительные условия для новой программы с Украиной в дополнение к Бюджету-2026
Эксклюзив
5 декабря, 07:29 • 18951 просмотра
Инфаркт, сгущение крови и диабет: почему энергетики опасны для подростков
4 декабря, 20:25 • 32212 просмотра
Силы обороны поразили одно из крупнейших химических предприятий РФ - Генштаб
4 декабря, 19:56 • 42171 просмотра
Украинская делегация сегодня продолжит переговоры в США, задача – получить полную информацию о том, что прозвучало в России - ЗеленскийVideo
4 декабря, 16:56 • 37161 просмотра
Четыре неизвестных дрона двигались по траектории полета самолета с Зеленским, когда он направлялся в Ирландию - СМИ
Эксклюзив
4 декабря, 15:01 • 62301 просмотра
Отзыв медицинской лицензии Odrex еще не конец: что должен сделать Минздрав, чтобы остановить "конвейер трагедий"
4 декабря, 12:31 • 34384 просмотра
Лоукост-авиакомпании планируют возвращение в Украину: FT узнала, когда
Эксклюзив
4 декабря, 12:12 • 57233 просмотра
Уход за кожей зимой: советы дерматолога, которые уберегут лицо от сухости и раздражений
4 декабря, 12:01 • 24637 просмотра
ВСУ сдерживают россиян в Покровске и Мирнограде, не давая им продвинуться - Сырский
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Цены на нефть остаются стабильными, WTI направляется к почти 2% росту за неделю

Киев • УНН

 • 24 просмотра

Цены на нефть Brent и WTI незначительно снизились, оставаясь стабильными в течение недели. Мирные переговоры по войне РФ против Украины и ожидания избытка предложения влияют на рынок.

Цены на нефть остаются стабильными, WTI направляется к почти 2% росту за неделю

Цены на нефть в пятницу оставались стабильными, чему способствовали застопорившиеся мирные переговоры по войне РФ против Украины, хотя рост был нивелирован ожиданиями избытка предложения, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Цена на нефть марки Brent к 12:55 по Гринвичу (14:55 по Киеву) снизилась на 7 центов, или 0,1%, до 63,19 доллара за баррель. Цена на американскую нефть марки West Texas Intermediate снизилась на 10 центов, или 0,2%, до 59,57 долларов за баррель.

В течение недели цена на нефть марки Brent была в целом стабильной, а цена на нефть марки WTI, как ожидается, вырастет примерно на 1,7%, что станет вторым недельным ростом подряд.

"Сегодня она практически не изменилась, а на этой неделе торговалась в узком диапазоне, - отметил Тамас Варгас, аналитик нефтяного рынка PVM. - Отсутствие прогресса в украинских мирных переговорах создает благоприятный фон, но, с другой стороны, устойчивая добыча ОПЕК служит медвежьим тормозом. Эти две противоборствующие силы делают торговлю, казалось бы, тихой".

Рынок также оценивает влияние возможного снижения ставки ФРС США и напряженности в отношениях с Венесуэлой, которые, по словам аналитиков, могут привести к росту цен на нефть.

82% экономистов, опрошенных Reuters с 28 ноября по 4 декабря, ожидают снижения процентной ставки на 25 базисных пунктов на следующей неделе. Снижение ставки будет стимулировать экономический рост и спрос на энергоносители.

"В перспективе факторы предложения остаются в центре внимания. Мирное соглашение с Россией привлечет на рынок больше баррелей и, вероятно, уменьшит цены", - отметил Ань Фам, старший исследователь LSEG.

"С другой стороны, любое геополитическое обострение приведет к росту цен. ОПЕК+ согласилась поддерживать добычу на прежнем уровне до начала следующего года, что также оказывает некоторую поддержку ценам", - сказал он.

Рынки также продолжали готовиться к возможному военному вторжению США в Венесуэлу после того, как президент Дональд Трамп в конце прошлой недели заявил, что США "очень скоро" начнут принимать меры по прекращению деятельности венесуэльских наркоторговцев на суше, пишет издание.

Трамп дал Мадуро неделю на выезд из Венесуэлы и закрыл воздушное пространство над страной - Reuters02.12.25, 05:29 • 9509 просмотров

Rystad Energy в своей заметке отметила, что такой шаг может поставить под угрозу добычу нефти в Венесуэле в объеме 1,1 миллиона баррелей в сутки, что в основном поставляется в Китай.

На этой неделе рост цен также был обусловлен провалом переговоров США в Москве, в ходе которых не удалось достичь существенного прорыва в вопросе войны в Украине, включая соглашение о возвращении российской нефти на рынок.

Эти факторы поддерживали цены, несмотря на растущий профицит предложения.

Саудовская Аравия снизила январские цены на нефть марки Arab Light для поставок в Азию до самого низкого уровня за пять лет на фоне избытка предложения, согласно документу, с которым агентство Reuters ознакомилось в четверг.

Объемы российской нефти в море выросли на пятую часть за три месяца - Bloomberg03.12.25, 10:11 • 3113 просмотров

Юлия Шрамко

ЭкономикаНовости Мира