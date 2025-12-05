Цены на нефть остаются стабильными, WTI направляется к почти 2% росту за неделю

Цены на нефть в пятницу оставались стабильными, чему способствовали застопорившиеся мирные переговоры по войне РФ против Украины, хотя рост был нивелирован ожиданиями избытка предложения, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Цена на нефть марки Brent к 12:55 по Гринвичу (14:55 по Киеву) снизилась на 7 центов, или 0,1%, до 63,19 доллара за баррель. Цена на американскую нефть марки West Texas Intermediate снизилась на 10 центов, или 0,2%, до 59,57 долларов за баррель.

В течение недели цена на нефть марки Brent была в целом стабильной, а цена на нефть марки WTI, как ожидается, вырастет примерно на 1,7%, что станет вторым недельным ростом подряд.

"Сегодня она практически не изменилась, а на этой неделе торговалась в узком диапазоне, - отметил Тамас Варгас, аналитик нефтяного рынка PVM. - Отсутствие прогресса в украинских мирных переговорах создает благоприятный фон, но, с другой стороны, устойчивая добыча ОПЕК служит медвежьим тормозом. Эти две противоборствующие силы делают торговлю, казалось бы, тихой".

Рынок также оценивает влияние возможного снижения ставки ФРС США и напряженности в отношениях с Венесуэлой, которые, по словам аналитиков, могут привести к росту цен на нефть.

82% экономистов, опрошенных Reuters с 28 ноября по 4 декабря, ожидают снижения процентной ставки на 25 базисных пунктов на следующей неделе. Снижение ставки будет стимулировать экономический рост и спрос на энергоносители.

"В перспективе факторы предложения остаются в центре внимания. Мирное соглашение с Россией привлечет на рынок больше баррелей и, вероятно, уменьшит цены", - отметил Ань Фам, старший исследователь LSEG.

"С другой стороны, любое геополитическое обострение приведет к росту цен. ОПЕК+ согласилась поддерживать добычу на прежнем уровне до начала следующего года, что также оказывает некоторую поддержку ценам", - сказал он.

Рынки также продолжали готовиться к возможному военному вторжению США в Венесуэлу после того, как президент Дональд Трамп в конце прошлой недели заявил, что США "очень скоро" начнут принимать меры по прекращению деятельности венесуэльских наркоторговцев на суше, пишет издание.

Трамп дал Мадуро неделю на выезд из Венесуэлы и закрыл воздушное пространство над страной - Reuters

Rystad Energy в своей заметке отметила, что такой шаг может поставить под угрозу добычу нефти в Венесуэле в объеме 1,1 миллиона баррелей в сутки, что в основном поставляется в Китай.

На этой неделе рост цен также был обусловлен провалом переговоров США в Москве, в ходе которых не удалось достичь существенного прорыва в вопросе войны в Украине, включая соглашение о возвращении российской нефти на рынок.

Эти факторы поддерживали цены, несмотря на растущий профицит предложения.

Саудовская Аравия снизила январские цены на нефть марки Arab Light для поставок в Азию до самого низкого уровня за пять лет на фоне избытка предложения, согласно документу, с которым агентство Reuters ознакомилось в четверг.

Объемы российской нефти в море выросли на пятую часть за три месяца - Bloomberg