Ціни на нафту різко впали після нападу Ізраїлю на Іран
Київ • УНН
Вартість нафти Brent та WTI знизилася більш ніж на 4% після ударів Ізраїлю по військових об'єктах Ірану. Нафтова інфраструктура Ірану залишилася неушкодженою за домовленістю зі США.
Ціни на нафту зазнали істотного падіння на початку тижня після нападу Ізраїлю на Іран. Про це повідомляє Euronews, передає УНН.
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У понеділок, під час торгів в Азії, вартість північноморської марки Brent знизилася більше ніж на чотири відсотки, досягнувши 72,99 долара за барель. Аналогічно, ціна бареля американської West Texas Intermediate також впала на чотири відсотки, встановившись на рівні 68,79 долара.
Зниження цін відбулося після того, як Ізраїль завдав ударів по військовим цілям в Ірані, однак залишив без змін нафтові та ядерні об’єкти країни. Перед атакою Ізраїль пообіцяв Сполученим Штатам, що не завдаватиме ударів по критично важливій інфраструктурі Ірану. Цей крок викликав реакцію ринку, адже інвестори побоюються, що загострення конфлікту може вплинути на стабільність постачань нафти в регіоні.
ООН терміново збирає Радбез через атаку Ізраїлю на Іран27.10.24, 10:10 • 17326 переглядiв