Цены на нефть резко упали после нападения Израиля на Иран

Цены на нефть подверглись существенному падению в начале недели после нападения Израиля на Иран. Об этом сообщает Euronews, передает УНН.

Детали

В понедельник, во время торгов в Азии, стоимость североморской марки Brent снизилась более чем на четыре процента, достигнув 72,99 доллара за баррель. Аналогично, цена барреля американской West Texas Intermediate также упала на четыре процента, установившись на уровне 68,79 доллара.

Снижение цен произошло после того, как Израиль нанес удары по военным целям в Иране, однако оставил без изменений нефтяные и ядерные объекты страны. Перед атакой Израиль пообещал Соединенным Штатам, что не будет наносить удары по критически важной инфраструктуре Ирана. Этот шаг вызвал реакцию рынка, ведь инвесторы опасаются, что обострение конфликта может повлиять на стабильность поставок нефти в регионе.

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