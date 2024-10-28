Цены на нефть резко упали после нападения Израиля на Иран

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Правительство частично возобновило бронирование военнообязанных: кто может этим воспользоваться
26 октября 2024, 08:21 • 136819 просмотра

Правительство частично возобновило бронирование военнообязанных: кто может этим воспользоваться

Индустрия красоты и рынок средств личной гигиены: ООН о том, защищены ли женщины от воздействия токсичных веществ
26 октября 2024, 08:02 • 198263 просмотра

Индустрия красоты и рынок средств личной гигиены: ООН о том, защищены ли женщины от воздействия токсичных веществ

Эксклюзив
Защита национальной идентичности: роль украинского языка в противостоянии российской пропаганде
26 октября 2024, 07:29 • 197825 просмотра

Защита национальной идентичности: роль украинского языка в противостоянии российской пропаганде

Как утеплить свое жилье: несколько советов для более комфортной зимовки
26 октября 2024, 06:32 • 155122 просмотра

Как утеплить свое жилье: несколько советов для более комфортной зимовки

Эксклюзив
Привлечение инвестиций в условиях войны: вызовы и возможности для украинских громад
25 октября 2024, 12:28 • 228720 просмотра

Привлечение инвестиций в условиях войны: вызовы и возможности для украинских громад

Эксклюзив
Перевод стрелок часов в Украине: сомнолог рассказала, как сезонный переход влияет на украинцев
25 октября 2024, 12:01 • 153756 просмотра

Перевод стрелок часов в Украине: сомнолог рассказала, как сезонный переход влияет на украинцев

Эксклюзив
Неэффективное распределение полномочий в АРМА свидетельствует об управленческих просчетах Думы - адвокат
25 октября 2024, 11:44 • 150846 просмотра

Неэффективное распределение полномочий в АРМА свидетельствует об управленческих просчетах Думы - адвокат

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Почему все не так просто с ликвидацией МСЭК и нужно ли было решение СНБО? Объяснение юристки
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Сколько часов нужно спать человеку, чтобы выспаться - ответ сомнолога
24 октября 2024, 12:10 • 153094 просмотра

Сколько часов нужно спать человеку, чтобы выспаться - ответ сомнолога

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Актуальное
Цены на нефть резко упали после нападения Израиля на Иран

Цены на нефть резко упали после нападения Израиля на Иран

Киев  •  УНН

02:44 • 2916 просмотра

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Стоимость нефти Brent и WTI снизилась более чем на 4% после ударов Израиля по военным объектам Ирана. Нефтяная инфраструктура Ирана осталась невредимой по договоренности с США.

Цены на нефть подверглись существенному падению в начале недели после нападения Израиля на Иран. Об этом сообщает Euronews, передает УНН.

Детали

В понедельник, во время торгов в Азии, стоимость североморской марки Brent снизилась более чем на четыре процента, достигнув 72,99 доллара за баррель. Аналогично, цена барреля американской West Texas Intermediate также упала на четыре процента, установившись на уровне 68,79 доллара.

Снижение цен произошло после того, как Израиль нанес удары по военным целям в Иране, однако оставил без изменений нефтяные и ядерные объекты страны. Перед атакой Израиль пообещал Соединенным Штатам, что не будет наносить удары по критически важной инфраструктуре Ирана. Этот шаг вызвал реакцию рынка, ведь инвесторы опасаются, что обострение конфликта может повлиять на стабильность поставок нефти в регионе.

ООН срочно собирает Совбез из-за атаки Израиля на Иран из-за атаки Израиля на Иран27 октября 2024, 08:10 • 15298 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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