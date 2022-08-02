Цинізм у дусі рф: рашисти планують провести рок-концерт на "Азовсталі"
Київ • УНН
КИЇВ. 2 серпня. УНН. У тимчасово захопленому Маріуполі Донецької області російські окупанти планують провести рок-концерт на розбомбленому заводі "Азовсталь". Про це повідомляє Маріупольська міська рада в Telegram, інформує УНН.
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"Шабаш на крові та кістках: окупанти планують провести рок-концерт на "Азовсталі". Російські окупанти продовжують робити рекорди у своєму цинізмі. Тепер вони анонсують проведення рок-концерту на меткомбінаті, де загинули наші Герої. Вчергове вони намагаються відволікти жителів від справжніх проблем картинними заходами", - ідеться у повідомленні.
Додамо
У міськраді зазначили, що колоборанти не можуть відновити водопостачання та опалення. Окрім цього, під завалами досі перебувають сотні загиблих людей.
Нагадаємо
Віцепрем'єр рф марат хуснуллін в інтерв'ю росЗМІ заявив, що у зруйнованому російськими окупантами Маріуполі у планах на комбінат "Азовсталь" - зробити "технопарк".
Російські окупанти провели два масові заходи у Маріуполі.