Цинізм у дусі рф: рашисти планують провести рок-концерт на "Азовсталі"

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"Шабаш на крові та кістках: окупанти планують провести рок-концерт на "Азовсталі". Російські окупанти продовжують робити рекорди у своєму цинізмі. Тепер вони анонсують проведення рок-концерту на меткомбінаті, де загинули наші Герої. Вчергове вони намагаються відволікти жителів від справжніх проблем картинними заходами", - ідеться у повідомленні.

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У міськраді зазначили, що колоборанти не можуть відновити водопостачання та опалення. Окрім цього, під завалами досі перебувають сотні загиблих людей.

Нагадаємо

Віцепрем'єр рф марат хуснуллін в інтерв'ю росЗМІ заявив, що у зруйнованому російськими окупантами Маріуполі у планах на комбінат "Азовсталь" - зробити "технопарк".

Російські окупанти провели два масові заходи у Маріуполі.