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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Цинізм у дусі рф: рашисти планують провести рок-концерт на "Азовсталі"

Цинізм у дусі рф: рашисти планують провести рок-концерт на "Азовсталі"

Київ • УНН

 • 187629 перегляди

КИЇВ. 2 серпня. УНН. У тимчасово захопленому Маріуполі Донецької області російські окупанти планують провести рок-концерт на розбомбленому заводі "Азовсталь". Про це повідомляє Маріупольська міська рада в Telegram, інформує УНН.

Цитата

"Шабаш на крові та кістках: окупанти планують провести рок-концерт на "Азовсталі". Російські окупанти продовжують робити рекорди у своєму цинізмі. Тепер вони анонсують проведення рок-концерту на меткомбінаті, де загинули наші Герої. Вчергове вони намагаються відволікти жителів від справжніх проблем картинними заходами", - ідеться у повідомленні.

Додамо

У міськраді зазначили, що колоборанти не можуть відновити водопостачання та опалення. Окрім цього, під завалами досі перебувають сотні загиблих людей.

Нагадаємо

Віцепрем'єр рф марат хуснуллін в інтерв'ю росЗМІ заявив, що у зруйнованому російськими окупантами Маріуполі у планах на комбінат "Азовсталь" - зробити "технопарк".

Російські окупанти провели два масові заходи у Маріуполі. 

Українські Національні Новини

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