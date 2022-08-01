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російський віце-прем'єр дав цинічне інтерв'ю щодо планів для Маріуполя: планують "технопарк" на місці "Азовсталі"

російський віце-прем'єр дав цинічне інтерв'ю щодо планів для Маріуполя: планують "технопарк" на місці "Азовсталі"

Київ • УНН

 • 158097 перегляди

КИЇВ. 1 серпня. УНН. Віце-прем'єр рф марат хуснуллін в інтерв'ю росЗМІ заявив, що у зруйнованому російськими окупантами Маріуполі у планах на комбінат "Азовсталь" - зробити "технопарк", інформує УНН.

Деталі

З його слів, "відновлення комбінату" в рф "не бачать". "Швидше за все це буде технопарк з елементами благоустрою. Наразі ми це доопрацьовуємо", – сказав він.

Він також заявив, що до 2035 року населення міста "зросте" із 212 до 500 тисяч осіб.

І це при тому, що, за офіційними даними, до вторгнення рф 24 лютого населення Маріуполя становило близько 430 тисяч осіб.

Доповнення 

З першого дня повномасштабного вторгнення російські окупанти атакували Маріуполь, де розташований комбінат "Азовсталь". На початку березня місто Маріуполь було повністю заблокованим для евакуації людей та для доставки гуманітарного вантажу.

Металургійний комбінат "Азовсталь" у Маріуполі перетворився на руїни - були супутникові знімки. Власник "Азовсталі" Рінат Ахметов подав позов до ЄСПЛ проти рф з вимогою компенсації збитків через повномасштабне вторгнення, зокрема знищення заводу "Азовсталь" у Маріуполі.

Голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко повідомив, що за час війни у Маріуполі загинули від 20 до 22 тисяч людей. Мер Маріуполя Вадим Бойченко повідомив, що інфраструктура міста внаслідок боїв пошкоджена на 90%. При цьому 40% Маріуполя не підлягає відновленню.

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