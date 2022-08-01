российский вице-премьер дал циничное интервью относительно планов для Мариуполя: планируют "технопарк" на месте "Азовстали"
Киев • УНН
КИЕВ. 1 августа. УНН. Вице-премьер рф марат хуснуллин в интервью росСМИ заявил, что в разрушенном российскими оккупантами Мариуполе в планах на комбинат "Азовсталь" - сделать "технопарк", информирует УНН.
Детали
По его словам, "восстановление комбината" в рф "не видят". "Скорее всего, это будет технопарк с элементами благоустройства. Сейчас мы это дорабатываем", – сказал он.
Он также заявил, что к 2035 году население города "вырастет" с 212 до 500 тысяч человек.
И это при том, что, по официальным данным, до вторжения рф 24 февраля население Мариуполя составляло около 430 тысяч человек.
Дополнение
С первого дня полномасштабного вторжения российские оккупанты атаковали Мариуполь, где расположен комбинат "Азовсталь". В начале марта город Мариуполь был полностью заблокирован для эвакуации людей и доставки гуманитарного груза.
Металлургический комбинат "Азовсталь" в Мариуполе превратился в руины - были спутниковые снимки. Владелец "Азовстали" Ринат Ахметов подал иск в ЕСПЧ против рф с требованием компенсации ущерба из-за полномасштабного вторжения, в частности уничтожения завода "Азовсталь" в Мариуполе.
Глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко сообщил, что за время войны в Мариуполе погибли от 20 до 22 тысяч человек. Мэр Мариуполя Вадим Бойченко сообщил, что инфраструктура города в результате боев повреждена на 90%. При этом 40% Мариуполя не подлежит восстановлению.