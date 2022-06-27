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НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва
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НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

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Ахметов подав до ЄСПЛ позов проти росії

Ахметов подав до ЄСПЛ позов проти росії

Київ • УНН

 • 132829 перегляди

КИЇВ. 27 червня. УНН. Український бізнесмен, власник "Азовсталі" Рінат Ахметов подав позов до Європейського суду з прав людини проти рф щодо вжиття термінових заходів і компенсації збитків у зв’язку з блокадою, мародерством, знищенням і перенаправленням потоків зернових і металів. Про це йдеться в повідомленні групи SCM, передає УНН.

Деталі

Ахметов подав позов про вжиття термінових забезпечувальних заходів. Він вимагає від рф відшкодування збитків за порушення прав власності. Також бізнесмен звернувся до Суду з проханням застосувати пілотну процедуру до цієї справи, оскільки корінна причина порушень має аналогічні руйнівні наслідки для власників бізнесу по всій Україні.

«Бомбардування російською артилерією металургійного комбінату «Азовсталь» у Маріуполі з метою знищення останнього оплоту українського опору в цьому місті стали для всього міжнародного співтовариства свідоцтвом неповаги з боку росії до норм міжнародного права і прав людини», - йдеться у заяві.

Цитата

«Цей позов — одна з перших міжнародних юридичних дій проти росії, мета якої — зупинити злочинну діяльність російського агресора, знищення української економіки й розкрадання українських активів. Грабіж українських експортних товарів — зокрема зерна і сталі — уже призвів до зростання цін на ці товари та збільшення у світі кількості людей, що помирають від голоду. Це варварство має бути зупинене, а росія має заплатити сповна», – заявив Ахметов.

Раніше

Український бізнесмен Рінат Ахметов заявив, що пред’явить позови до росії зі вимогою компенсації всіх збитків через повномасштабне вторгнення, зокрема знищення заводу «Азовсталь» у Маріуполі. За його словами, капіталізація цих об'єктів до початку війни становила десятки мільярдів доларів.

Довідково

До складу групи SCM входять такі великі промислові компанії, як Метінвест, ДТЕК, Медіа Група Україна, ЕСТА Холдинг, UMG, Лемтранс і Харвіст Холдинг.

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