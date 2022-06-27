Ахметов подал в ЕСПЧ иск против россии
Киев • УНН
КИЕВ. 27 июня. УНН. Украинский бизнесмен, владелец "Азовстали" Ринат Ахметов подал иск в Европейский суд по правам человека против рф относительно принятия срочных мер и компенсации ущерба в связи с блокадой, мародерством, уничтожением и перенаправлением потоков зерновых и металлов. Об этом говорится в сообщении группы SCM, передает УНН.
Детали
Ахметов подал иск о принятии срочных обеспечительных мер. Он требует от рф возмещения ущерба за нарушение прав собственности. Также бизнесмен обратился в Суд с просьбой применить пилотную процедуру к этому делу, поскольку коренная причина нарушений имеет аналогичные разрушительные последствия для собственников бизнеса по всей Украине.
«Бомбардировки российской артиллерией металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе с целью уничтожения последнего оплота украинского сопротивления в этом городе стали для всего международного сообщества свидетельством неуважения со стороны россии к нормам международного права и прав человека», – говорится в заявлении.
Цитата
«Этот иск — является одним из первых международных юридических действий против россии, цель которого — остановить преступную деятельность российского агрессора, уничтожение украинской экономики и хищение украинских активов. Грабеж украинских экспортных товаров — в частности зерна и стали — уже привел к росту цен на эти товары и увеличению в мире умирающих от голода людей. Это варварство должно быть остановлено, а россия должна заплатить сполна», – заявил Ахметов.
Ранее
Украинский бизнесмен Ринат Ахметов заявил, что пред’явит иски к россии с требованием компенсации всех убытков из-за полномасштабного вторжения, в частности уничтожения завода «Азовсталь» в Мариуполе. По его словам, капитализация этих объектов к началу войны составила десятки миллиардов долларов.
Справочно
В состав группы SCM входят такие крупные промышленные компании, как Метинвест, ДТЭК, Медиа Группа Украина, ЭСТА Холдинг, UMG, Лемтранс и Харвист Холдинг.