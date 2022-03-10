Ірина Верещук: Маріуполь повністю заблокований для евакуації людей
Київ • УНН
КИЇВ. 10 березня. УНН. Станом на сьогодні місто Маріуполь залишається повністю заблокованим для евакуації людей та для доставки гуманітарного вантажу. Про це в ефірі одного з телеканалів заявила віцепрем'єр-міністр України Ірина Верещук, пише УНН.
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"Є надія, що сьогодні буде дещо краще, однак Маріуполь лишається повністю заблокований і для евакуації людей, і для гуманітарного вантажу.
Там зараз ідуть бої між Горіхово і Пологи, наш гуманітарний вантаж знов повернувся в Запоріжжя. Це вже четвертий день, коли ми не можемо довезти воду, необхідні ліки, і продукти", — сказала вона.
Дещо кращою є ситуація на Київському напрямку, продовжила Верещук. Йдеться про евакуацію із міст Буча, Ірпінь, Гостомель, додала вона.
"В цьому випадку ми маємо можливість поки що вивозити, але ситуація дуже непевна", - сказала Верещук, закликаючи жителів Київщини евакуюватися при першій можливості.