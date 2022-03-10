Ирина Верещук: Мариуполь полностью заблокирован для эвакуации людей
Киев • УНН
КИЕВ. 10 марта. УНН. По состоянию на сегодня город Мариуполь остается полностью заблокированным для эвакуации людей и для доставки гуманитарного груза. Об этом в эфире одного из телеканалов заявила вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук, пишет УНН.
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"Есть надежда, что сегодня будет несколько лучше, однако Мариуполь остается полностью заблокирован, и для эвакуации людей, и для гуманитарного груза.
Там сейчас идут бои между Орехово и Пологи, наш гуманитарный груз вновь вернулся в Запорожье. Это уже четвертый день, когда мы не можем довезти воду, необходимые лекарства, и продукты", — сказала она.
Несколько лучше ситуация на Киевском направлении, продолжила Верещук. Речь идет об эвакуации из городов Буча, Ирпень, Гостомель, добавила она.
"В этом случае у нас есть возможность пока что вывозить, но ситуация очень неопределенная", - сказала Верещук, призывая жителей Киевской области эвакуироваться при первой возможности.