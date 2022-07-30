Дно дна: у зруйнованому Маріуполі влаштували "хороводи" з прапорами срср та іконами

Цитата

“Маріуполь. Дно дна. Одночасно два масових заходи роспропаганди відбулися в місті.

На проспекті Перемоги Лівобережного району, на фоні повних руїн, приватний танок мраzот парад перемоги для чотирьох бабусь. На пеклі. В районі, де досі немає навіть технічної води. Окупанти під оплески колаборантів марширували під червоними прапорами”, – написав Андрющенко.

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Водночас в центральному районі міста за промоцією патріарха кирила відбувся морський хресний хід.

“На туристичному катамарані з Криму притягнули три ікони і прогулялися з ними поруч з Драматичним театром…Червоний прапор перемоги СРСР разом з хресним ходом. Чоловік з військовим у футболці з написом СРСР тягне ікону, яку привезли в супроводі військового катеру”, – додав Андрющенко.

Доповнення

Як писав УНН, маріупольські сили спротиву підпалили поля із зерном, аби його не викрали російські окупанти.