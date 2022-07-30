Дно дна: в разрушенном Мариуполе устроили "хороводы" с флагами ссср и иконами

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Киев • УНН

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КИЕВ. 30 июля. УНН. Российские оккупанты провели два массовых мероприятия в разрушенном Мариуполе. Об этом сообщил советник мэра города Петр Андрющенко, пишет УНН.

Цитата

“Мариуполь. Дно дна. Одновременно два массовых мероприятия роспропаганды прошли в городе.

На проспекте Победы Левобережного района, на фоне полных руин, частный танец мраzот парад победы для четырех бабушек. В аду. В районе, где до сих пор нет даже технической воды. Оккупанты под аплодисменты коллаборантов маршировали под красными флагами”, – написал Андрющенко.

Детали

В то же время в центральном районе города при поддержке патриарха кирилла состоялся морской крестный ход.

“На туристическом катамаране из Крыма притащили три иконы и прогулялись с ними рядом с Драматическим театром… Красное знамя победы ссср вместе с крестным ходом. Мужчина с военным в футболке с надписью ссср тянет икону, которую привезли в сопровождении военного катера”, – добавил Андрющенко.

Дополнение

Как писал УНН, мариупольские силы сопротивления подожгли поля с зерном, чтобы его не похитили российские оккупанты.

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