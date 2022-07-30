У Маріуполі сили спротиву підпалили поля із зерном, щоб його не викрали окупанти - міськрада

Цитата

"Маріупольські сили спротиву підпалили поля із зерном, щоб його не викрали окупанти. Є ймовірність, що вогонь перекинеться на базу окупантів", - сказано у повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що внаслідок дій маріупольської групи спротиву «Немізіда» розпочалася пожежа, яку окупанти не можуть ліквідувати. Поруч із місцем пожежі фортифікації знаходяться склади техніки з боєкомплектом та мінні поля окупантів.

Доповнення

Минулої доби у тимчасово окупованих Іловайську та Брилівці на сході та півдні України підняли у повітря російські склади.