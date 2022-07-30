У Маріуполі сили спротиву підпалили поля із зерном, щоб його не викрали окупанти - міськрада
Київ • УНН
КИЇВ. 30 липня. УНН. Маріупольські сили спротиву підпалили поля із зерном, аби його не викрали російські окупанти. Є ймовірність, що вогонь перекинеться на базу загарбників. Про це інформує Маріупольська міська рада, пише УНН.
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"Маріупольські сили спротиву підпалили поля із зерном, щоб його не викрали окупанти. Є ймовірність, що вогонь перекинеться на базу окупантів", - сказано у повідомленні.
Деталі
Повідомляється, що внаслідок дій маріупольської групи спротиву «Немізіда» розпочалася пожежа, яку окупанти не можуть ліквідувати. Поруч із місцем пожежі фортифікації знаходяться склади техніки з боєкомплектом та мінні поля окупантів.
Доповнення
Минулої доби у тимчасово окупованих Іловайську та Брилівці на сході та півдні України підняли у повітря російські склади.