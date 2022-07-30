В Мариуполе силы сопротивления подожгли поля с зерном, чтобы его не украли оккупанты - горсовет
Киев • УНН
КИЕВ. 30 июля. УНН. Мариупольские силы сопротивления подожгли поля с зерном, чтобы его не украли российские оккупанты. Есть вероятность, что огонь перекинется на базу захватчиков. Об этом сообщает Мариупольский городской совет, пишет УНН.
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"Мариупольские силы сопротивления подожгли поля с зерном, чтобы его не украли оккупанты. Есть вероятность, что огонь перекинется на базу оккупантов", - говорится в сообщении.
Детали
Сообщается, что в результате действий мариупольской группы сопротивления «Немизида» начался пожар, который оккупанты не могут ликвидировать. Рядом с местом пожара фортификации находятся склады техники с боекомплектом и минные поля оккупантов.
Дополнение
За прошедшие сутки во временно оккупированных Иловайске и Бриловке на востоке и юге Украины подняли в воздух российские склады.