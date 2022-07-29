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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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В Іловайську та Брилівці підняли у повітря російські склади

В Іловайську та Брилівці підняли у повітря російські склади

Київ • УНН

 • 297109 перегляди

КИЇВ. 29 липня. УНН. У тимчасово окупованих Іловайську та Брилівці на сході та півдні України підняли у повітря російські склади. Про це повідомляє Управління стратегічних комунікацій ЗСУ, пише УНН.

Деталі

"Дядичко Ленд Ліз разом з Бавовною і Селітрою нарешті дістались і Іловайська. (...) У підсумку "не склад БК і ПММ" сяяв голосно і довго. Не маємо сумніву, що вся та "гуманітарка, міндобрива і селітра" вигоріли вщент", - зазначив СтратКом ЗСУ у Telegram.

"Перед великим концертом в Іловайську, наша джаз-банда розігрілась в Брілівці. "Подушки і ковдри" дуже голосно і довго горіли і розривались. Прямо чудова "фестивальна ніч". З радістю чекатимемо чергові звіти орків, де вони своїми "новітніми засобами ППО" - мостами і складами з БК перехопили всі наші ракети. Втрат немає", - додали у СтратКомі.

Доповнення

Втрати російських окупантів, з початку повномасштабного вторгнення рф, в Україні сягнули вже понад 40 тисяч осіб.

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