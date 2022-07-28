Генштаб ЗСУ: знищено вже близько 40 230 окупантів та ще чотири ворожих танки
Київ • УНН
КИЇВ. 28 липня. УНН. Втрати російських окупантів, з початку повномасштабного вторгнення рф, в Україні сягнули вже близько 40 230 осіб, 1742 танків та сотень одиниць військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.
Деталі
За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 28.07 орієнтовно становили:
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- особового складу - близько 40 230 (+160) осіб ліквідовано,
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- танків ‒ 1742 (+4),
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- бойових броньованих машин ‒ 3979 (+8),
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- артилерійських систем – 894 (+11),
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- РСЗВ - 258 (+0),
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- засобів ППО - 117 (+0),
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- літаків – 222 (+0),
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- гелікоптерів – 190 (+0),
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- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 729 (+3),
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- крилатих ракет - 174 (+0),
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- кораблів/катерів - 15 (+0),
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- автомобільної техніки та автоцистерн - 2854 (+7),
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- спецтехніки - 75 (+0).
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"Найбільших втрат противник зазнав на Криворізькому напрямку", - повідомили у Генштабі.
Доповнення
Генштаб у своєму новому зведенні повідомив, що ворог зосереджує основні зусилля на встановленні повного контролю над територіями Луганської та Донецької областей, а також утриманні захоплених територій.