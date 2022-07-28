Генштаб ЗСУ: знищено вже близько 40 230 окупантів та ще чотири ворожих танки

Деталі

За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 28.07 орієнтовно становили:



особового складу - близько 40 230 (+160) осіб ліквідовано,



танків ‒ 1742 (+4),



бойових броньованих машин ‒ 3979 (+8),



артилерійських систем – 894 (+11),



РСЗВ - 258 (+0),



засобів ППО - 117 (+0),



літаків – 222 (+0),



гелікоптерів – 190 (+0),



БПЛА оперативно-тактичного рівня - 729 (+3),



крилатих ракет - 174 (+0),



кораблів/катерів - 15 (+0),



автомобільної техніки та автоцистерн - 2854 (+7),



спецтехніки - 75 (+0).



"Найбільших втрат противник зазнав на Криворізькому напрямку", - повідомили у Генштабі.

Доповнення

Генштаб у своєму новому зведенні повідомив, що ворог зосереджує основні зусилля на встановленні повного контролю над територіями Луганської та Донецької областей, а також утриманні захоплених територій.