Генштаб ВСУ: уничтожено уже около 40 230 оккупантов и еще четыре вражеских танка
Киев • УНН
КИЕВ. 28 июля. УНН. Потери российских оккупантов, с начала полномасштабного вторжения рф, в Украине достигли уже около 40 230 человек, 1742 танков и сотен единиц военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.
Детали
По данным Генштаба, общие боевые потери противника с 24.02 по 28.07 ориентировочно составляли:
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- личного состава - около 40 230 (+160) человек ликвидировано,
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- танков ‒ 1742 (+4),
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- боевых бронированных машин ‒ 3979 (+8),
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- артиллерийских систем – 894 (+11),
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- РСЗО – 258 (+0),
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- средств ПВО - 117 (+0),
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- самолетов – 222 (+0),
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- вертолетов – 190 (+0),
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- БПЛА оперативно-тактического уровня – 729 (+3),
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- крылатых ракет – 174 (+0),
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- кораблей/катеров - 15 (+0),
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- автомобильной техники и автоцистерн - 2854 (+7),
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- спецтехники – 75 (+0).
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"Наибольшие потери противник понес на Криворожском направлении", - сообщили в Генштабе.
Дополнение
Генштаб в своей новой сводке сообщил, что враг сосредотачивает основные усилия на установлении полного контроля над территориями Луганской и Донецкой областей, а также удерживании захваченных территорий.