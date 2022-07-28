Генштаб ВСУ: уничтожено уже около 40 230 оккупантов и еще четыре вражеских танка

Детали

По данным Генштаба, общие боевые потери противника с 24.02 по 28.07 ориентировочно составляли:



личного состава - около 40 230 (+160) человек ликвидировано,



танков ‒ 1742 (+4),



боевых бронированных машин ‒ 3979 (+8),



артиллерийских систем – 894 (+11),



РСЗО – 258 (+0),



средств ПВО - 117 (+0),



самолетов – 222 (+0),



вертолетов – 190 (+0),



БПЛА оперативно-тактического уровня – 729 (+3),



крылатых ракет – 174 (+0),



кораблей/катеров - 15 (+0),



автомобильной техники и автоцистерн - 2854 (+7),



спецтехники – 75 (+0).



"Наибольшие потери противник понес на Криворожском направлении", - сообщили в Генштабе.

Дополнение

Генштаб в своей новой сводке сообщил, что враг сосредотачивает основные усилия на установлении полного контроля над территориями Луганской и Донецкой областей, а также удерживании захваченных территорий.