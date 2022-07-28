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Генштаб ВСУ: уничтожено уже около 40 230 оккупантов и еще четыре вражеских танка

Генштаб ВСУ: уничтожено уже около 40 230 оккупантов и еще четыре вражеских танка

Киев • УНН

 • 128183 просмотра

КИЕВ. 28 июля. УНН. Потери российских оккупантов, с начала полномасштабного вторжения рф, в Украине достигли уже около 40 230 человек, 1742 танков и сотен единиц военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.

Детали

По данным Генштаба, общие боевые потери противника с 24.02 по 28.07 ориентировочно составляли:

  • личного состава - около 40 230 (+160) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 1742 (+4),
  • боевых бронированных машин ‒ 3979 (+8),
  • артиллерийских систем – 894 (+11),
  • РСЗО – 258 (+0),
  • средств ПВО - 117 (+0),
  • самолетов – 222 (+0),
  • вертолетов – 190 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 729 (+3),
  • крылатых ракет – 174 (+0),
  • кораблей/катеров - 15 (+0),
  • автомобильной техники и автоцистерн - 2854 (+7),
  • спецтехники – 75 (+0).

"Наибольшие потери противник понес на Криворожском направлении", - сообщили в Генштабе.

Дополнение

Генштаб в своей новой сводке сообщил, что враг сосредотачивает основные усилия на установлении полного контроля над территориями Луганской и Донецкой областей, а также удерживании захваченных территорий.

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