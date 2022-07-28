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Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім
17:04 • 41355 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

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Основні зусилля противник зосереджує на встановленні повного контролю над територіями Луганської та Донецької областей, а також утриманні захоплених територій- Генштаб

Основні зусилля противник зосереджує на встановленні повного контролю над територіями Луганської та Донецької областей, а також утриманні захоплених територій- Генштаб

Київ • УНН

 • 54733 перегляди

КИЇВ. 28 липня. УНН. Генштаб у своєму новому зведенні повідомив, що ворог зосереджує основні зусилля на встановленні повного контролю над територіями Луганської та Донецької областей, а також утриманні захоплених територій

Деталі

Розпочалася 155 доба вторгнення росії в Україну.

Основні зусилля противник зосереджує на встановленні повного контролю над територіями Луганської та Донецької областей, утриманні захоплених районів Херсонської та частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей, створенні сприятливих умов для відновлення наступу на окремих напрямках, а також блокуванні морських комунікацій України у Чорному морі.

Бойовий, чисельний склад та характер дій угруповання ворога залишається без суттєвих змін.

Нагадаємо

Про ранкові ракетні обстріли повідомляють у Київській, а також Миколаївській та Чернігівській областях.

Українські Національні Новини

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