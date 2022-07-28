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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
18:40 • 29941 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

17:04 • 75424 перегляди

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1 квітня, 12:21 • 116942 перегляди

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1 квітня, 10:23 • 166314 перегляди

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1 квітня, 10:07 • 167973 перегляди

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1 квітня, 09:22 • 146077 перегляди

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У Київській області повідомляють про вибухи

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КИЇВ. 28 липня. УНН. Голова Київської ОВА Олексій Кулеба повідомив, що окупанти обстріляли Вишгородський район. Про це інформує УНН.

Деталі

Сьогодні зранку ворог завдав ракетний удар по одній із громад Вишгородського району.

Обстріляний об’єкт інфраструктури. Інформація щодо жертв уточнюється. На місці вже працюють всі екстрені служби.

Цитата

"Вкотре закликаю, не нехтуйте сигналами тривоги – спускайтеся в укриття. Війна триває, ворог продовжує підступно завдавати ракетні удари", - застеріг голова ОВА.

Нагадаємо

В одеському порту спалахнула пожежа.

Українські Національні Новини

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