У Київській області повідомляють про вибухи
Київ • УНН
КИЇВ. 28 липня. УНН. Голова Київської ОВА Олексій Кулеба повідомив, що окупанти обстріляли Вишгородський район. Про це інформує УНН.
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Сьогодні зранку ворог завдав ракетний удар по одній із громад Вишгородського району.
Обстріляний об’єкт інфраструктури. Інформація щодо жертв уточнюється. На місці вже працюють всі екстрені служби.
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"Вкотре закликаю, не нехтуйте сигналами тривоги – спускайтеся в укриття. Війна триває, ворог продовжує підступно завдавати ракетні удари", - застеріг голова ОВА.
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