В одеському порту спалахнула пожежа

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«В Одеському порту пожежа», - йдеться в повідомленні.

З посиланням на ДСНС йдеться, що на місці працюють рятувальники. Про пожежу в порту також повідомляють місцеві ЗМІ.

Про повітряну тривогу в місті не повідомлялося.

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