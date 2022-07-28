В одеському порту спалахнула пожежа
Київ • УНН
КИЇВ. 28 липня. УНН. Кореспонденти Суспільного в Одесі повідомили, що в місті горить порт. На місці працюють місцеві рятувальники, передає УНН. Інформацію про пожежу підтвердив нардеп Олексій Гончаренко.
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«В Одеському порту пожежа», - йдеться в повідомленні.
З посиланням на ДСНС йдеться, що на місці працюють рятувальники. Про пожежу в порту також повідомляють місцеві ЗМІ.
Про повітряну тривогу в місті не повідомлялося.
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