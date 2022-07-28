В одесском порту вспыхнул пожар
Киев • УНН
КИЕВ. 28 июля. УНН. Корреспонденты Общественного в Одессе сообщили, что в городе горит порт. На месте работают местные спасатели, передает УНН. Информацию о пожаре подтвердил нардеп Алексей Гончаренко.
Детали
«В Одесском порту пожар», - говорится в сообщении.
Со ссылкой на ГСЧС говорится, что на месте работают спасатели. О пожаре в порту также сообщают местные СМИ.
О воздушной тревоге в городе не сообщалось.
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