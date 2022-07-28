В одесском порту вспыхнул пожар

Детали

«В Одесском порту пожар», - говорится в сообщении.

Со ссылкой на ГСЧС говорится, что на месте работают спасатели. О пожаре в порту также сообщают местные СМИ.

О воздушной тревоге в городе не сообщалось.

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