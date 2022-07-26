Держдеп: США будуть працювати, щоб змусити рф виконувати зернову угоду

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"Зухвалий напад росії на портове місто Одеса лише через 24 години після підписання цієї угоди, безумовно, підриває довіру до зобов’язань рф перед іншими сторонами цієї угоди – ООН, Туреччиною й Україною. Попри ці (ракетні – ред.) удари, ми розуміємо, що сторони продовжують підготовку до розблокування чорноморських портів України для експорту продовольства та добрив", - зазначив він.

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За його словами, це підриває довіру до ширших гуманітарних зобов’язань рф, які вона взяла на себе.

Прайс сказав, що москва таким чином продовжує навмисно перешкоджати доставці вкрай необхідного продовольства до багатьох найбідніших країн світу.

Він додав, що США "надалі очікують, що Чорноморська угода буде імплементована".

Прайс підкреслив, що Вашингтон працюватиме з партнерами по всьому світу, "щоб добитися від москви відповідального виконання досягнутої угоди".

Нагадаємо

Ворог 23 липня атакував Одеський морський торговий порт крилатими ракетами типу "Калібр". 2 ракети збито силами протиповітряної оборони. 2 влучили в об'єкти інфраструктури порту, повідомили в ОК "Південь".

Це сталося менше як за 24 години після того, як росія підписалася під угодою про розблокування експорту українського зерна морем - з ООН та Туреччиною. Аналогічну угоду окремо від рф з ООН та Туреччиною підписала й Україна. Йшлось про розблокування для експорту трьох портів - "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний".

Ворожий ракетний удар по порту Одеси уже викликав реакцію, як МЗС України, так і іноземних дипломатів, зокрема, США та ЄС.