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Госдеп: США будут работать, чтобы заставить рф выполнять зерновое соглашение

Госдеп: США будут работать, чтобы заставить рф выполнять зерновое соглашение

Киев • УНН

 • 129006 просмотра

КИЕВ. 26 июля. УНН. Государственный департамент Штатов сообщил, что США будут работать с партнерами, чтобы действовало соглашение о разблокировании украинских портов для вывоза зерна после российского удара по одесскому порту. Об этом во время брифинга сказал представитель Госдепартамента США Нед Прайс, информирует УНН.

Цитата

"Наглое нападение россии на портовый город Одесса только через 24 часа после подписания этого соглашения, безусловно, подрывает доверие к обязательствам рф перед другими сторонами этого соглашения – ООН, Турцией и Украиной. Несмотря на эти (ракетные – ред.) удары, мы понимаем, что стороны продолжают подготовку к разблокированию черноморских портов Украины для экспорта продовольствия и удобрений", - отметил он.

Детали

По его словам, это подрывает доверие к более широким гуманитарным обязательствам рф, которые она взяла на себя.

Прайс сказал, что москва таким образом продолжает намеренно препятствовать доставке крайне необходимого продовольствия во многие беднейшие страны мира.

Он добавил, что США "в дальнейшем ожидают, что Черноморское соглашение будет имплементировано".

Прайс подчеркнул, что Вашингтон будет работать с партнерами по всему миру, "чтобы добиться от москвы ответственного выполнения достигнутого соглашения".

Напомним 

Враг 23 июля атаковал Одесский морской торговый порт крылатыми ракетами типа "Калибр". 2 ракеты сбиты силами противовоздушной обороны. 2 попали в объекты инфраструктуры порта, сообщили в ОК "Юг".

Это произошло менее чем через 24 часа после того, как россия подписалась под соглашением о разблокировании экспорта украинского зерна морем – с ООН и Турцией. Аналогичное соглашение отдельно от россии с ООН и Турцией подписала и Украина. Речь шла о разблокировке для экспорта трех портов – "Одесса", "Черноморск" и "Южный".

Вражеский ракетный удар по порту Одессы уже вызвал реакцию, как МИД Украины, так и иностранных дипломатов, в частности, США и ЕС.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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