В Киевской области сообщают о взрывах
Киев • УНН
КИЕВ. 28 июля. УНН. Председатель Киевской ОВ Алексей Кулеба сообщил, что оккупанты обстреляли Вышгородский район. Об этом сообщает УНН.
Детали
Сегодня утром враг нанес ракетный удар по одной из общин Вышгородского района.
Обстрелянный объект инфраструктуры. Информация о жертвах уточняется. На месте уже работают все экстренные службы.
Цитата
"В очередной раз призываю, не пренебрегайте сигналами тревоги - спускайтесь в укрытие. Война продолжается, враг продолжает коварно наносить ракетные удары", - предостерег председатель ОВА.
Напомним
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