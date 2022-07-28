Основные усилия противник сосредоточивает на установлении полного контроля над территориями Луганской и Донецкой областей, а также содержании захваченных территорий - Генштаб

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09:00 • 2242 просмотра

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14 марта, 19:56 • 119510 просмотра

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В Одессе задержали подозреваемого в убийстве активиста Ганула – МВД

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Открыто уголовное производство по факту убийства активиста Ганула в Одессе

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Киев • УНН

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КИЕВ. 28 июля. УНН. Генштаб в своем новом своде сообщил, что враг сосредотачивает основные усилия на установлении полного контроля над территориями Луганской и Донецкой областей, а также содержании захваченных территорий

Детали

Начались 155 сутки вторжения России в Украину.

Основные усилия противник сосредотачивается на установлении полного контроля над территориями Луганской и Донецкой областей, содержании захваченных районов Херсонской и части Харьковской, Запорожской и Николаевской областей, создании благоприятных условий для возобновления наступления на отдельных направлениях, а также блокировании морских коммуникаций Украины в Черном море.

Боевой, численный состав и характер действий группировки врага остаются без существенных изменений.

Напомним

Об утренних ракетных обстрелах сообщают в Киевской, а также Николаевской и Черниговской областях.

Украинские Национальные Новости

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