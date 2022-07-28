Основные усилия противник сосредоточивает на установлении полного контроля над территориями Луганской и Донецкой областей, а также содержании захваченных территорий - Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 28 июля. УНН. Генштаб в своем новом своде сообщил, что враг сосредотачивает основные усилия на установлении полного контроля над территориями Луганской и Донецкой областей, а также содержании захваченных территорий
Детали
Начались 155 сутки вторжения России в Украину.
Основные усилия противник сосредотачивается на установлении полного контроля над территориями Луганской и Донецкой областей, содержании захваченных районов Херсонской и части Харьковской, Запорожской и Николаевской областей, создании благоприятных условий для возобновления наступления на отдельных направлениях, а также блокировании морских коммуникаций Украины в Черном море.
Боевой, численный состав и характер действий группировки врага остаются без существенных изменений.
Напомним
Об утренних ракетных обстрелах сообщают в Киевской, а также Николаевской и Черниговской областях.