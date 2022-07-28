Основные усилия противник сосредоточивает на установлении полного контроля над территориями Луганской и Донецкой областей, а также содержании захваченных территорий - Генштаб

Детали

Начались 155 сутки вторжения России в Украину.

Основные усилия противник сосредотачивается на установлении полного контроля над территориями Луганской и Донецкой областей, содержании захваченных районов Херсонской и части Харьковской, Запорожской и Николаевской областей, создании благоприятных условий для возобновления наступления на отдельных направлениях, а также блокировании морских коммуникаций Украины в Черном море.

Боевой, численный состав и характер действий группировки врага остаются без существенных изменений.

Напомним

Об утренних ракетных обстрелах сообщают в Киевской, а также Николаевской и Черниговской областях.