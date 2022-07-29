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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Иловайске и Бриловке подняли в воздух российские склады

В Иловайске и Бриловке подняли в воздух российские склады

Киев • УНН

 • 297107 просмотра

КИЕВ. 29 июля. УНН. Во временно оккупированных Иловайске и Бриловке на востоке и юге Украины подняли в воздух российские склады. Об этом сообщает Управление стратегических коммуникаций ВСУ, пишет УНН.

Детали

"Дядюшка Лэнд Лиз вместе с Хлопком и Селитрой наконец-то добрались и до Иловайска. (...) В итоге "не склад БК и ГСМ" сиял громко и долго. Не сомневаемся, что вся та "гуманитарка, минудобрения и селитра" выгорели дотла", - отметил СтратКом ВСУ в Telegram.

"Перед большим концертом в Иловайске, наша джаз-банда разогрелась в Бриловке. "Подушки и одеяла" очень громко и долго горели и разрывались. Прямо замечательная "фестивальная ночь". С радостью будем ждать очередные отчеты орков, где они своими "новейшими средствами ПВО" - мостами и складами с БК перехватили все наши ракеты. Потерь нет", - добавили в СтратКоме.

Дополнение

Потери российских оккупантов, с начала полномасштабного вторжения рф, в Украине достигли уже более 40 тысяч человек.

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