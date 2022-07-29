В Иловайске и Бриловке подняли в воздух российские склады

Детали

"Дядюшка Лэнд Лиз вместе с Хлопком и Селитрой наконец-то добрались и до Иловайска. (...) В итоге "не склад БК и ГСМ" сиял громко и долго. Не сомневаемся, что вся та "гуманитарка, минудобрения и селитра" выгорели дотла", - отметил СтратКом ВСУ в Telegram.

"Перед большим концертом в Иловайске, наша джаз-банда разогрелась в Бриловке. "Подушки и одеяла" очень громко и долго горели и разрывались. Прямо замечательная "фестивальная ночь". С радостью будем ждать очередные отчеты орков, где они своими "новейшими средствами ПВО" - мостами и складами с БК перехватили все наши ракеты. Потерь нет", - добавили в СтратКоме.

Дополнение

Потери российских оккупантов, с начала полномасштабного вторжения рф, в Украине достигли уже более 40 тысяч человек.