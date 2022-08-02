Цинизм в духе рф: рашисты планируют провести рок-концерт на "Азовстали"
Киев • УНН
КИЕВ. 2 августа. УНН. Во временно захваченном Мариуполе Донецкой области российские оккупанты планируют провести рок-концерт на разбомбленном заводе "Азовсталь". Об этом сообщает Мариупольский городской совет в Telegram, информирует УНН.
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"Шабаш на крови и костях: оккупанты планируют провести рок-концерт на "Азовстале". Российские оккупанты продолжают делать рекорды в своем цинизме. Теперь они анонсируют проведение рок-концерта на меткомбинате, где погибли наши Герои. В очередной раз они пытаются отвлечь жителей от настоящих проблем картинными мероприятиями", – говорится в сообщении.
Добавим
В горсовете отметили, что коллаборанты не могут восстановить водоснабжение и отопление. Кроме того, под завалами до сих пор находятся сотни погибших людей.
Напомним
Вице-премьер рф марат хуснуллин в интервью росСМИ заявил, что в разрушенном российскими оккупантами Мариуполе в планах на комбинат "Азовсталь" - сделать "технопарк".
Российские оккупанты провели два массовых мероприятия в разрушенном Мариуполе.