Цинизм в духе рф: рашисты планируют провести рок-концерт на "Азовстали"

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Киев • УНН

 • 187621 просмотра

КИЕВ. 2 августа. УНН. Во временно захваченном Мариуполе Донецкой области российские оккупанты планируют провести рок-концерт на разбомбленном заводе "Азовсталь". Об этом сообщает Мариупольский городской совет в Telegram, информирует УНН.

Цитата

"Шабаш на крови и костях: оккупанты планируют провести рок-концерт на "Азовстале". Российские оккупанты продолжают делать рекорды в своем цинизме. Теперь они анонсируют проведение рок-концерта на меткомбинате, где погибли наши Герои. В очередной раз они пытаются отвлечь жителей от настоящих проблем картинными мероприятиями", – говорится в сообщении.

Добавим

В горсовете отметили, что коллаборанты не могут восстановить водоснабжение и отопление. Кроме того, под завалами до сих пор находятся сотни погибших людей.

Напомним

Вице-премьер рф марат хуснуллин в интервью росСМИ заявил, что в разрушенном российскими оккупантами Мариуполе в планах на комбинат "Азовсталь" - сделать "технопарк".

Российские оккупанты провели два массовых мероприятия в разрушенном Мариуполе. 

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